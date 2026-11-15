Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 15 de noviembre

Resumen para apurados
- El sorteo 205 del Tuqui 10 en Tucumán quedó vacante este domingo 15 de noviembre al no registrarse ganadores para el pozo mayor de más de 98 millones de pesos.
- En la modalidad 'Seguro Sale', un apostador de la capital tucumana obtuvo más de 8,6 millones de pesos, sumado a otros diez premios por número de cartón.
- El premio principal continuará acumulándose para la próxima jugada del 22 de noviembre, cuando pondrá en juego un pozo estimado superior a los 127 millones de pesos.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 15 de noviembre el sorteo N° 205 del Tuqui 10. En la jugada principal no hubo ganadores del Pozo Millonario, que tenía un premio de $98.155.562,24 y quedó vacante.
De esta manera, el monto estimado para el próximo sorteo, previsto para el domingo 22 de noviembre con cartón celeste, ascenderá a $127.164.590,08.
Tuqui 10: cuáles fueron los números del Pozo Millonario
Las bolillas que salieron en la jugada principal fueron:
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 17 - 20.
El premio mayor no registró ganadores y continuará acumulándose para la próxima edición.
Seguro Sale: hubo un ganador en Tucumán
En la modalidad Seguro Sale hubo un ganador de San Miguel de Tucumán, que se llevó un premio de $8.663.249,92. El cartón ganador fue el número 188376.
Los números sorteados en esta instancia fueron:
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 21 - 19.
Para el próximo domingo, el pozo estimado de esta modalidad será de $8.925.854,72.
Tuqui 10: los números de cartón ganadores de $700.000
En el sorteo por número de cartón se adjudicaron 10 premios de $700.000 cada uno. Los números favorecidos fueron:
- 132961
- 119459
- 184376
- 148937
- 103193
- 149418
- 150900
- 197278
- 160637
- 120780
Quiénes ganaron el sorteo especial del Tuqui 10
Por último, en el sorteo especial «A Atendés Te Llevás» se entregaron cinco premios de $200.000. Los beneficiarios informados fueron:
1. Jose Chaile (DNI terminado en 869).
2. Cynthia Lopez (DNI terminado en 116).
3. Jose Cruz (DNI terminado en 750).
4. Jose Chaile (DNI terminado en 869).
5. Maria Nuñez (DNI terminado en 712).
El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 22 de noviembre, con nuevos premios y un Pozo Millonario que superará los $127 millones.