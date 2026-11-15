Seguridad

En un operativo de rutina en Tucumán, detectaron a un conductor vinculado a una causa judicial

Ocurrió este sábado en el marco del Operativo Lapacho.

Personal del Puesto Fronterizo Las Cejas, ubicado en la Ruta Provincial 303, realizó controles vehiculares y descubrió a un hombre implicado en una causa judicial en proceso.
Personal del Puesto Fronterizo Las Cejas, ubicado en la Ruta Provincial 303, realizó controles vehiculares y descubrió a un hombre implicado en una causa judicial en proceso. Gobierno de Tucumán
Por Redacción Seguridad Hace 19 Min

Personal del Puesto Fronterizo Las Cejas, ubicado en la Ruta Provincial 303, realizó controles vehiculares y descubrió a un hombre implicado en una causa judicial en proceso.

El sospechoso viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet cuando los policías lo detuvieron para realizarle una inspección de rutina. El rodado no contaba con impedimento alguno para circular, sin embargo, al cotejar los datos del conductor en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) los efectivos constataron que este estaba mencionado en una denuncia que tenía como resolución judicial un pedido de secuestro para otra camioneta (Volkswagen Amarok) a su nombre.

Ante ello, y después de comunicarse con las autoridades judiciales correspondientes, los agentes notificaron formalmente al individuo, mediante acta, de la búsqueda llevada a cabo.

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