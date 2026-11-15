En un operativo de rutina en Tucumán, detectaron a un conductor vinculado a una causa judicial

El sospechoso viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet cuando los policías lo detuvieron para realizarle una inspección de rutina. El rodado no contaba con impedimento alguno para circular, sin embargo, al cotejar los datos del conductor en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) los efectivos constataron que este estaba mencionado en una denuncia que tenía como resolución judicial un pedido de secuestro para otra camioneta (Volkswagen Amarok) a su nombre.