Protesta en Praga contra el plan del gobierno para reformar los medios públicos
Cientos de miles de personas marcharon contra la iniciativa del primer ministro Andrej Babis, que contempla reducir un 15% el financiamiento de la radio y la televisión estatales. Los manifestantes advierten que la reforma amenaza la independencia periodística y la libertad de prensa.
Resumen para apurados
- Cientos de miles de personas marcharon este domingo en Praga contra la reforma de medios de Andrej Babis, en rechazo al desfinanciamiento y en defensa de la libertad de prensa.
- El plan oficialista elimina el canon ciudadano para financiar a la radio y TV públicas con fondos estatales, reduciendo un 15% sus recursos tras una polémica votación legislativa.
- Pese al repudio social y a las advertencias de la Unión Europea sobre la independencia periodística, el gobierno ratificó que continuará adelante con el cuestionado proyecto.
Cientos de miles de personas se movilizaron este domingo en Praga, capital de República Checa, para rechazar un proyecto del gobierno que modifica el sistema de financiamiento de los medios públicos. La iniciativa del primer ministro Andrej Babis despertó preocupación entre periodistas, trabajadores de la comunicación y organizaciones civiles, que consideran que los cambios podrían dejar a la radio y la televisión estatales más expuestas a las presiones políticas.
La concentración se realizó en el parque Letná, un lugar emblemático de las protestas que en noviembre de 1989 impulsaron la Revolución de Terciopelo y terminaron con más de cuatro décadas de régimen comunista. La convocatoria fue organizada por el movimiento ciudadano Un Millón de Momentos por la Democracia, dos días antes del aniversario de aquel levantamiento.
Según los organizadores, alrededor de 350.000 personas participaron de la marcha. De confirmarse esa estimación, se trataría de una de las mayores movilizaciones antigubernamentales de las últimas décadas en el país. Mikulas Minar, presidente de la organización convocante, sostuvo que la asistencia superó la de una protesta anterior, realizada en marzo, que había reunido a más de 200.000 manifestantes.
"Un gobierno electo tiene derecho a gobernar, pero no tiene derecho a hacer lo que le plazca ni a desmantelar las instituciones democráticas", expresó Minar ante la multitud.
Qué propone la reforma de los medios públicos en República Checa
El principal punto de conflicto es la eliminación de la tasa mensual de 205 coronas checas (unos U$S 9,26) que pagan los hogares para financiar la radio y la televisión públicas. El proyecto establece que esos recursos pasarán a depender del presupuesto estatal y contempla una reducción cercana al 15% de los fondos que reciben actualmente las emisoras.
Las autoridades de los medios advirtieron que el recorte podría provocar despidos, reducir la producción de contenidos y obligar a cancelar programas. Además, quienes rechazan la iniciativa sostienen que el nuevo esquema dejaría el funcionamiento de las emisoras sujeto a las decisiones presupuestarias del gobierno.
Durante la movilización se vieron carteles con consignas como "Manos fuera de los medios" y "Rechazamos el escenario eslovaco". Los manifestantes también compararon la reforma con los cambios impulsados en Hungría durante el gobierno de Viktor Orbán, a quien sus críticos acusan de haber favorecido la concentración de medios afines al poder.
La protesta reunió a estudiantes, artistas, trabajadores de medios, jubilados y antiguos disidentes que firmaron la Carta 77, un documento que denunció las violaciones de derechos humanos durante el régimen comunista.
Las críticas al gobierno de Andrej Babis
El proyecto avanzó en la Cámara baja del Parlamento el 24 de octubre, cuando la coalición oficialista limitó el tiempo de intervención de la oposición y consiguió que la iniciativa superara su primera lectura durante una votación realizada a las 4.36 de la madrugada.
El procedimiento generó cuestionamientos y nuevas protestas. El 3 de noviembre, trabajadores de la radio y la televisión públicas realizaron una huelga de 24 horas que restringió las emisiones y recibió el respaldo de sindicatos, universidades, estudiantes, iglesias y organizaciones internacionales vinculadas con la libertad de prensa.
La discusión también llegó al Parlamento Europeo. Durante un debate realizado el miércoles, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, recordó que las normas deben garantizar que el financiamiento de los medios públicos responda a criterios transparentes y objetivos, con recursos adecuados, sostenibles y previsibles.
Babis, un multimillonario que regresó al poder después de la victoria electoral de su movimiento ANO el año pasado, defiende la reforma como una manera de aliviar los gastos de los hogares. El primer ministro niega que los cambios afecten la independencia periodística y cuestiona la orientación editorial de los medios checos, tanto públicos como privados.
Su coalición de gobierno está integrada por ANO, el partido de extrema derecha y antiinmigración Libertad y Democracia Directa (SPD) y la formación euroescéptica Automovilistas por Sí Mismos.
Las advertencias por la influencia rusa y la seguridad nacional
La movilización también expresó el rechazo de distintos sectores a otras decisiones del gobierno. Babis mantiene diferencias con las principales orientaciones de la Unión Europea en materia ambiental y migratoria y se opuso a comprometer recursos financieros checos para ayudar a Ucrania frente a la invasión rusa.
Su administración también recibió cuestionamientos de aliados de la OTAN por considerar insuficiente el presupuesto destinado a defensa.
Durante la protesta, Minar alertó sobre la influencia de sectores prorrusos dentro del gobierno y reclamó la renuncia del presidente del Parlamento, Tomio Okamura, dirigente del SPD, y del ministro de Defensa, Jaromír Zuna.
"Mientras Putin amenaza a Europa, los prorrusos están socavando sistemáticamente la capacidad defensiva del Estado y poniendo en peligro la seguridad nacional", sostuvo el dirigente.
Pese a la magnitud de la movilización, Babis prometió continuar con la reforma. El conflicto por el financiamiento de los medios públicos se convirtió así en uno de los principales focos de tensión entre el gobierno checo y sectores de la sociedad civil que consideran que la independencia periodística constituye una condición central para el funcionamiento democrático.