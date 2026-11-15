Protesta en Praga contra el plan del gobierno para reformar los medios públicos

Cientos de miles de personas se movilizaron este domingo en Praga, capital de República Checa, para rechazar un proyecto del gobierno que modifica el sistema de financiamiento de los medios públicos. La iniciativa del primer ministro Andrej Babis despertó preocupación entre periodistas, trabajadores de la comunicación y organizaciones civiles, que consideran que los cambios podrían dejar a la radio y la televisión estatales más expuestas a las presiones políticas.