Denuncias y una muerte dudosa: la trama detrás del caso del violinista de 73 años en Santiago del Estero

Alrededor del mediodía, su hija pasó por la casa para llevarle un sándwich. En ese momento, el hombre ya había regresado del centro de salud, donde había recibido atención por las lesiones denunciadas durante la madrugada. Sin embargo, cuando la mujer volvió a la casa después de las 20, lo encontró tirado en el piso y sin signos vitales.