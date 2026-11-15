La religiosa tucumana Sor Lucía Caram publica en España un libro que las historias de 24 mujeres que resisten la guerra en Ucrania
La hermana nacida en San Miguel de Tucumán y reconocida por su trabajo humanitario en territorio ucraniano, presentará junto al periodista Juan Carlos Cruz Chellew el libro “Cuando el mundo mira hacia otro lado”. La gira incluye encuentros en Barcelona, Madrid y Manresa.
Resumen para apurados
- En diciembre, la religiosa tucumana Sor Lucía Caram presentará en España su libro sobre 24 mujeres en Ucrania, para visibilizar el impacto humano y la resistencia ante la guerra.
- Radicada en Cataluña, Caram lideró más de 30 corredores humanitarios, trasladando ayuda médica y evacuando familias desde el inicio de la invasión rusa con apoyo internacional.
- La obra busca evitar que la resiliencia de la población civil caiga en el olvido, consolidando la labor de Caram como puente humanitario y testimonio directo del conflicto bélico.
Las historias de 24 mujeres que viven la guerra de Ucrania desde distintos lugares de resistencia, dolor y esperanza llegarán a las librerías y los espacios culturales de España de la mano de una tucumana. Sor Lucía Caram, la religiosa dominica nacida en San Miguel de Tucumán que desde hace años trabaja en asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto, presentará el libro Cuando el mundo mira hacia otro lado, escrito junto al periodista Juan Carlos Cruz Chellew.
La gira de presentaciones contempla tres encuentros: el martes 1 de diciembre en Barcelona, el miércoles 2 en Madrid y el viernes 4 en Manresa. Las actividades comenzarán a las 19, en cada una de las ciudades, con la participación de referentes del ámbito periodístico, político, institucional y cultural.
El libro lleva como subtítulo 24 mujeres en la guerra de Ucrania y reúne testimonios de mujeres que atraviesan el conflicto en primera persona. Médicas, parteras, madres y mujeres que forman parte de las estructuras militares aparecen en sus páginas para contar cómo cambió su vida desde la invasión rusa, en febrero de 2022.
Una religiosa tucumana comprometida con Ucrania
La trayectoria de Sor Lucía Caram está estrechamente vinculada con la asistencia a la población afectada por la guerra. Aunque hace décadas vive en Manresa, Cataluña, nunca perdió su vínculo con Tucumán, donde nació. Desde el comienzo de la invasión rusa organizó corredores humanitarios, coordinó el traslado de ambulancias, vehículos y equipamiento médico, y participó en operaciones de evacuación y asistencia a familias desplazadas.
Su trabajo la llevó a viajar reiteradamente a Ucrania y a establecer vínculos con autoridades del país, entre ellas el presidente Volodímir Zelenski. En abril de 2025, LA GACETA contó que la religiosa había encabezado el 33° corredor humanitario de la Fundación del Convent de Santa Clara. Más recientemente, volvió a anunciar una misión de asistencia sanitaria y un nuevo encuentro con el mandatario ucraniano.
Caram también mantuvo una relación cercana con el papa Francisco, quien conocía su trabajo en el territorio y seguía de cerca las iniciativas humanitarias. Tras su muerte, la religiosa recordó que el pontífice le pedía que fuera sus ojos y sus manos en Ucrania.
Tres presentaciones en España
La primera presentación será en Barcelona, el martes 1 de diciembre, a las 19, en La Pedrera (Pg. de Gràcia 92, Eixample). Participarán Esther Vera, periodista y politóloga especializada en relaciones internacionales; Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera; y Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona.
El miércoles 2 de diciembre, también a las 19, el encuentro se trasladará a Madrid, al Auditorio del Banco Sabadell (calle Serrano 71). Allí acompañarán a los autores Margarita Robles, ministra de Defensa de España; Gerard Guíu, CEO de ANDEMA; y Antonio Rodríguez, director de Relaciones Institucionales del Banco Sabadell
La gira concluirá el viernes 4 de diciembre, a las 19, en Manresa, en el Auditori de la Plana de l'Om (carrer del Born). En esta oportunidad participarán Gabriel Prat, presidente de la Fundació del Convent de Santa Clara; Araceli Rosillo, recitadora; y Rocío Pretini, artista de performance.
Con este libro, Caram vuelve a poner el foco en una guerra que, más allá de los partes militares y las negociaciones diplomáticas, tiene millones de historias personales. La intención, según expresó en la convocatoria de las presentaciones, es que la fuerza, la resiliencia y la esperanza de las mujeres ucranianas no caigan en el olvido.