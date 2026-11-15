La religiosa tucumana Sor Lucía Caram publica en España un libro que las historias de 24 mujeres que resisten la guerra en Ucrania

Las historias de 24 mujeres que viven la guerra de Ucrania desde distintos lugares de resistencia, dolor y esperanza llegarán a las librerías y los espacios culturales de España de la mano de una tucumana. Sor Lucía Caram, la religiosa dominica nacida en San Miguel de Tucumán que desde hace años trabaja en asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto, presentará el libro Cuando el mundo mira hacia otro lado, escrito junto al periodista Juan Carlos Cruz Chellew.