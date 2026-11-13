Unión Simoca ganó, es el nuevo puntero de la Zona E y sacudió la pelea por la clasificación

La fecha 13, penúltima de la etapa inicial del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol, comenzó con resultados importantes en la lucha por la clasificación a la etapa final. Unión Simoca se convirtió en el nuevo líder de la Zona E, Unión del Norte se quedó con el duelo de punteros ante Argentinos del Norte en el interzonal, Alto Verde aseguró su presencia en la siguiente instancia y San Antonio y San Martín sumaron triunfos en la Zona B.