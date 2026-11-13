Unión Simoca ganó, es el nuevo puntero de la Zona E y sacudió la pelea por la clasificación

Resumen para apurados
- Unión Simoca derrotó 3-1 a Azucarera Argentina como visitante por la fecha 13 del Torneo Clausura tucumano y alcanzó la cima de la Zona E con 24 puntos.
- Con dos goles de Sharon Gómez y uno de Ricardo Gómez, el equipo desplazó a Concepción FC, en una penúltima fecha donde Alto Verde y Unión del Norte también celebraron.
- Con una sola fecha restante en la etapa inicial, los clubes pelean por terminar como líderes de grupo para evitar disputar llaves adicionales en la fase final del torneo.
La fecha 13, penúltima de la etapa inicial del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol, comenzó con resultados importantes en la lucha por la clasificación a la etapa final. Unión Simoca se convirtió en el nuevo líder de la Zona E, Unión del Norte se quedó con el duelo de punteros ante Argentinos del Norte en el interzonal, Alto Verde aseguró su presencia en la siguiente instancia y San Antonio y San Martín sumaron triunfos en la Zona B.
Unión Simoca derrotó por 3-1 como visitante a Azucarera Argentina, con dos goles de Sharon Gómez y uno de Ricardo Gómez. Franco Calderón marcó el descuento para el conjunto local.
Con este resultado, el equipo dirigido por Maximiliano Corbera llegó a los 24 puntos y pasó a liderar la Zona E. Concepción FC quedó como escolta, con 22 unidades, mientras que Alto Verde ocupa el tercer lugar, con 21.
Precisamente, Alto Verde venció por 3-1 a Ñuñorco y consiguió la clasificación a la etapa final del Clausura. Los goles fueron convertidos por Álvaro Brizuela, Julio Coronel y Lautaro Ferreyra. El equipo es dirigido por Elías Lamas, quien tiene como ayudante de campo a Walter Rodríguez.
Unión del Norte dio el golpe en el duelo de líderes
Por el interzonal entre los grupos B y C, Unión del Norte, puntero de la Zona C con 28 puntos, derrotó por 2-1 como visitante a Argentinos del Norte, líder de la Zona B con 24 unidades.
Para el equipo dirigido por Mauricio Galván marcaron Daniel Contreras y Enzo Sánchez, de penal. Martín Paz convirtió el tanto de Argentinos del Norte.
Ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación a la etapa final, aunque todavía deben confirmar el primer puesto de sus respectivos grupos para evitar disputar una llave adicional. Unión del Norte tendrá su próximo compromiso frente a Lastenia, en condición de local, durante la última fecha.
San Antonio se acercó al líder
En Ranchillos, por la Zona B, San Antonio derrotó por 3-2 a Atlético Tucumán. El conjunto del sello rojo, que ya tenía asegurada su clasificación, quedó a un punto de Argentinos del Norte.
Braian Monteros, en dos oportunidades durante el primer tiempo, y Braian Salinas, en el complemento, marcaron para el ganador. Santino Gallia y Juan Contreras anotaron los tantos del “Decano”.
San Martín festejó como visitante
En otro encuentro correspondiente a la Zona B, San Martín, tercero y también clasificado a la etapa final, venció por 2-0 a Tucumán Central en condición de visitante.
La programación del resto de la fecha
La jornada continuará el sábado con los encuentros entre Villa Mitre y All Boys, Central Norte y San José, Famaillá y Bella Vista, y Deportivo Graneros y Deportivo Llorens.
El domingo será el turno de Talleres frente a Juventud Unida, Experimental ante Ateneo (interzonal), San Juan contra Garmendia FC, Cruz Alta frente a San Lorenzo de Delfín Gallo, San Ramón ante Santa Rosa y Deportivo Aguilares contra San Lorenzo de Santa Ana.
Por último, el miércoles se completará la fecha con el enfrentamiento entre San Pablo y San Fernando.