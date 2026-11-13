Copa de Clubes Campeones de futsal: Cariocas va por la final en Tucumán

Resumen para apurados
- Cariocas FS enfrenta este viernes a Totys FS en La Usina, Tucumán, en semifinales de la Copa de Clubes Campeones de futsal para lograr el pase a la final nacional.
- El local avanzó tras vencer 3-1 a Rivadavia Seguros, mientras los chaqueños eliminaron a San Martín. En la otra llave jugarán Pesquera Juancito y Andes Talleres.
- Los vencedores disputarán la final del certamen este sábado, con la expectativa de que el representativo tucumano logre consagrarse campeón ante su público.
La Copa de Clubes Campeones de futsal entra en su etapa decisiva y Tucumán tendrá un representante entre los cuatro mejores equipos del certamen. Cariocas FS consiguió clasificarse a las semifinales y este viernes buscará dar un nuevo paso hacia el título cuando enfrente a Totys FS, de Chaco, desde las 21, en el complejo La Usina.
Después de cuatro jornadas de competencia, el campeonato organizado por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón (ATFUTS) y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) definió a los cuatro equipos que continúan en carrera. La primera semifinal se disputará desde las 19, con el enfrentamiento entre Pesquera Juancito, de Mar del Plata y Andes Talleres, de Mendoza.
Los dos ganadores avanzarán a la gran final, prevista para este sábado 14 de noviembre, también en Tucumán.
Cariocas quiere hacer valer la localía
El equipo tucumano llega a esta instancia después de una buena campaña que comenzó en la fase de grupos y continuó con una victoria importante en los cuartos de final.
En su primera presentación, Cariocas venció por 3-2 a Los de la Capi, de Chubut. Posteriormente enfrentó a San Martín de Río Grande, de Tierra del Fuego, y cerró su participación en la Zona C con un triunfo por 2-1 frente a Franjeados, de Formosa.
Ya en la instancia eliminatoria, el representante provincial superó 3-1 a Rivadavia Seguros, de Misiones, y consiguió uno de los cuatro boletos para las semifinales.
Ahora tendrá enfrente a Totys, de Chaco, que también llega con confianza después de eliminar por 3-0 a San Martín de Tierra del Fuego en los cuartos de final.
El encuentro promete ser uno de los principales atractivos de la jornada, no solamente por la importancia de la instancia, sino también por la posibilidad de que un equipo tucumano dispute la final del campeonato nacional ante su público.
Pesquera Juancito y Andes Talleres definen al primer finalista
La otra semifinal también reúne a dos equipos que llegan después de superar exigentes compromisos.
Pesquera Juancito consiguió su clasificación tras derrotar por 4-3 a Los de la Capi, en uno de los encuentros más emocionantes de los cuartos de final. El equipo chubutense había logrado remontar una desventaja de dos goles y empatar 3-3, pero Pesquera convirtió sobre el cierre y aseguró su lugar entre los cuatro mejores.
Por su parte, Andes Talleres protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al golear 6-0 a Atlético Neuquén, de Entre Ríos.
Ambos equipos ya se habían enfrentado en la fase de grupos, cuando empataron 3-3. Aquel resultado le permitió al conjunto mendocino terminar como líder de su zona, por lo que el cruce de este viernes tendrá también sabor a revancha.
A qué hora se juegan las semifinales y dónde verlas
Los dos encuentros tendrán como escenario el complejo La Usina Futsal, ubicado en Marco Avellaneda 1042, en San Miguel de Tucumán.
19.00: Pesquera Juancito vs. Andes Talleres.
21.00: Cariocas FS vs. Totys FS.
Los partidos podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube de la CAFS. Además, DeporTV tendrá cobertura de las semifinales, con transmisión diferida después de la medianoche para el primer encuentro.
Las entradas para presenciar los partidos se comercializan mediante la plataforma Central Tickets.
Con cuatro equipos en carrera y el título cada vez más cerca, Tucumán vivirá una nueva jornada decisiva del fútbol de salón argentino. La expectativa principal estará puesta en Cariocas, que intentará aprovechar el apoyo de su gente para llegar a la final y mantener viva la ilusión de consagrarse campeón en casa.