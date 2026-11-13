Barrio Jardín volvió al triunfo en la Liga Argentina: venció a Bochas Sport Club y cortó su mala racha

Barrio Jardín recuperó la sonrisa en la Liga Argentina de Básquetbol. Después de dos derrotas consecutivas durante su gira por La Rioja, el conjunto tucumano volvió a presentarse ante su público y derrotó por 81-68 a Bochas Sport Club, de Colonia Caroya, en La Boutique. El equipo dirigido por Mario Vildoza tuvo que trabajar para superar a un rival que comenzó mejor, pero consiguió imponer condiciones durante el segundo tiempo y sumó su segunda victoria en cinco presentaciones en la categoría.