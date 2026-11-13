Barrio Jardín volvió al triunfo en la Liga Argentina: venció a Bochas Sport Club y cortó su mala racha
El equipo tucumano se impuso por 81-68 en La Boutique y dejó atrás dos derrotas consecutivas como visitante. Avery Martínez fue la figura con 15 puntos y Lucas Aragón resultó decisivo en el cierre.
Resumen para apurados
- Barrio Jardín venció 81-68 a Bochas Sport Club en La Boutique por la Liga Argentina de Básquetbol, cortando una racha de dos derrotas seguidas.
- Tras ir abajo al entretiempo, el local revirtió el marcador con una sólida defensa y 15 puntos de Avery Martínez, dejando atrás dos caídas en La Rioja.
- Con un récord de 2-3 en la categoría, el equipo tucumano buscará consolidar su regularidad en casa cuando reciba a Independiente de Santiago del Estero.
Barrio Jardín recuperó la sonrisa en la Liga Argentina de Básquetbol. Después de dos derrotas consecutivas durante su gira por La Rioja, el conjunto tucumano volvió a presentarse ante su público y derrotó por 81-68 a Bochas Sport Club, de Colonia Caroya, en La Boutique. El equipo dirigido por Mario Vildoza tuvo que trabajar para superar a un rival que comenzó mejor, pero consiguió imponer condiciones durante el segundo tiempo y sumó su segunda victoria en cinco presentaciones en la categoría.
El encuentro comenzó con una propuesta ofensiva de Bochas, que encontró en Ignacio Beltramino a su principal figura. El jugador visitante convirtió 11 de los 21 puntos de su equipo durante el primer cuarto, aunque Barrio Jardín consiguió mantenerse cerca en el marcador. Así, los cordobeses se quedaron con el parcial inicial por una mínima diferencia: 21-20.
La paridad continuó durante el segundo período. Bochas encontró respuestas en su flamante incorporación, Guillermo Allende, quien aportó siete puntos en un tramo del juego, mientras que los tucumanos apostaron por un ataque más repartido. Ninguno consiguió establecer una diferencia importante y el primer tiempo terminó 43-42 a favor de los visitantes.
La reacción de Barrio Jardín en el segundo tiempo
El desarrollo comenzó a cambiar después del descanso. Aunque Bochas llegó a sacar seis puntos de ventaja, Barrio Jardín mejoró su funcionamiento defensivo y encontró mayor efectividad en ataque.
Con Avery Martínez y Ferraria como protagonistas, el equipo tucumano consiguió revertir el resultado y se adjudicó el tercer cuarto por 15-10. De esta manera, ingresó al período decisivo con una ventaja de cuatro puntos.
La mejor versión del local apareció en los últimos diez minutos. Barrio Jardín intensificó la presión defensiva y consiguió un parcial de 4-0 durante los primeros dos minutos, que le permitió estirar la diferencia a ocho unidades.
A partir de allí, los dirigidos por Vildoza administraron la ventaja y respondieron a los intentos de reacción del conjunto cordobés. Martínez volvió a destacarse por su velocidad en las transiciones y su efectividad en los lanzamientos, mientras que Lucas Aragón convirtió dos triples consecutivos sobre el cierre para sentenciar el triunfo por 81-68.
Las figuras y cuándo vuelve a jugar Barrio Jardín
Martínez fue elegido como la figura del encuentro, con una planilla de 15 puntos, dos rebotes y una asistencia. También sobresalió Aragón, que aportó 14 unidades y tuvo una participación determinante en el desenlace.
Con este resultado, Barrio Jardín alcanzó un registro de dos victorias y tres derrotas en su primera temporada en la segunda categoría del básquet nacional. Además, dejó atrás las caídas frente a Amancay y Riachuelo, ambas sufridas como visitante.
Su próximo compromiso está programado para el viernes 20 de noviembre, cuando recibirá a Independiente de Santiago del Estero, nuevamente en La Boutique.
El triunfo representa un impulso para el conjunto tucumano, que buscará aprovechar sus próximas presentaciones como local para ganar regularidad y continuar afirmándose en una competencia que recién comienza.