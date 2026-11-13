VIDEO. Así se vivió la tercera gran semifinal deEnseñame Tucumán

Este viernes se realizó la tercera y última semifinal de“Enseñame Tucumán”, el certamen creado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación de Tucumán que premia el conocimiento de los estudiantes.
En esta oportunidad, fue el turno de los alumnos de sexto año. Cinco parejas de distintas escuelas compitieron por el último lugar en la gran final, donde ya esperan los representantes de cuarto y quinto año.
Una gran final con un premio especial
La definición del certamen será el próximo miércoles y reunirá a las tres duplas que logren superar sus respectivas semifinales.
En esa instancia estará en juego el título de “Enseñame Tucumán” y un premio especialmente atractivo: un viaje a Carlos Paz para todo el curso de la pareja ganadora.
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