Un politólogo analizó el mensaje del Papa y explicó por qué interpela al gobierno de Milei
Resumen para apurados
- Tras la visita del papa León XIV a Argentina, el politólogo Santiago González Díaz afirmó que sus llamados de inclusión económica interpelan al gobierno de Javier Milei.
- El análisis destacó que la doctrina social de la Iglesia prioriza a las personas sobre el mercado y advirtió sobre el impacto ético del avance de la inteligencia artificial.
- Resta definir si la Iglesia recuperará protagonismo territorial en el debate público y si estas advertencias incidirán en la política argentina más allá del impacto protocolar.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de definiciones que exceden el ámbito religioso y abren interrogantes sobre su impacto en la política nacional. Sus reflexiones sobre la pobreza, la inclusión social, el bien común y el papel de la economía frente a las necesidades de las personas también representan una interpelación al Gobierno de Javier Milei. Así lo analizó en LA GACETA el politólogo Santiago González Díaz, quien sostuvo que los mensajes del Sumo Pontífice tienen un alcance transversal y no pueden ser identificados con una fuerza política en particular.
En una entrevista con LG Play, el especialista explicó que la figura del Papa tiene una dimensión política que va más allá de su condición de líder espiritual. Además de representar a los católicos, recordó, es jefe de Estado del Vaticano y conduce una institución con una extensa trayectoria de influencia en los asuntos públicos.
“Todo sumo pontífice siempre ha tenido un carácter de autoridad política, siendo un jefe de Estado. No solamente es un guía espiritual para quienes comulgan con la religión católica”, señaló.
Para González Díaz, una de las principales claves para entender el alcance del discurso de León XIV está en su concepción de la economía y su relación con la sociedad. En particular, destacó el planteo de que la actividad económica debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un fin en sí mismo. “La necesidad de que la economía esté al servicio de la sociedad, al servicio del ser humano y no al revés, no es propio de ningún partido político. Es transversal”, afirmó.
En ese sentido, consideró que las palabras del Papa también representan una interpelación para los sectores empresariales argentinos que acompañan al Gobierno y su orientación económica. Según explicó, el mensaje no se limita a una crítica a una administración determinada, sino que propone una reflexión más amplia sobre las prioridades de una sociedad.
El mensaje del Papa y su relación con el Gobierno de Milei
Otro de los aspectos que destacó el politólogo fue la preocupación de León XIV por el desarrollo de la inteligencia artificial y el poder que concentran las grandes compañías tecnológicas. El especialista vinculó esa advertencia con la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos estén orientados al bienestar colectivo.
“Es una herramienta que tiene que ser utilizada para el bien común”, sostuvo, al referirse a la inteligencia artificial y a los riesgos de que las nuevas tecnologías terminen condicionando las decisiones de las personas.
Para González Díaz, esa posición también interpela a quienes impulsan y respaldan el desarrollo de estas industrias, en un contexto en el que algunos referentes tecnológicos han expresado posturas que, según su análisis, pueden entrar en tensión con los principios democráticos.
El politólogo remarcó, además, que León XIV conoce de primera mano la realidad latinoamericana. Si bien nació en Estados Unidos, recordó que desarrolló gran parte de su vida en América Latina, particularmente en Perú, y que sus reflexiones no parten de una mirada distante sobre las dificultades sociales y económicas de la región.
La Iglesia y su influencia en el escenario político
González Díaz también analizó el lugar que ocupa la Iglesia en un contexto regional marcado por la polarización ideológica y los cambios en el mapa político. En ese escenario, consideró que la institución conserva una capacidad de influencia que no debe subestimarse.
“La Iglesia siempre ha tenido un rol político. Tiene presencia territorial y la posibilidad, desde sus lugares y a través de los sacerdotes, de dar mensajes políticos”, explicó.
A su entender, la visita de León XIV puede representar una oportunidad para que la Iglesia argentina recupere protagonismo en el debate público y fortalezca su presencia territorial. Sin embargo, advirtió que el verdadero alcance de ese proceso dependerá de lo que ocurra una vez finalizados los encuentros y las actividades oficiales.
“Hay que ver si esto cala hondo en el razonamiento social o si simplemente fue la sensación de un momento de tres días y termina después de su partida”, planteó.
En ese punto, mencionó una encuesta de Management & Fit que señalaba que alrededor del 65% de los consultados consideraba indiferente la llegada del Papa. Para el analista, habrá que observar si los mensajes del Pontífice consiguieron modificar esa percepción o si su repercusión quedó concentrada en los días de la visita.
Pobreza, inclusión y una interpelación a toda la dirigencia
Al referirse al contenido político de las palabras de León XIV, González Díaz identificó un mensaje central: la necesidad de construir una sociedad que no excluya a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad ni a quienes piensan diferente.
“Los gobiernos tienen que tener una óptica en donde no sean segregacionistas, que no excluyan a aquellos que piensan distinto”, expresó.
En su análisis, esa concepción del bien común puede generar tensiones tanto con gobiernos de derecha como de izquierda, porque la doctrina social de la Iglesia no responde a una identificación partidaria específica. Por eso, sostuvo que ningún sector político queda al margen de los planteos del Papa.
La reflexión también alcanza a los dirigentes de las provincias. En el caso de Tucumán, González Díaz consideró que la dirigencia política local tampoco escapa a la interpelación que dejó el discurso del Pontífice.
Por otra parte, puso en duda que los encuentros entre representantes de distintos espacios políticos durante la visita hayan expresado una verdadera unidad. Si bien reconoció la importancia institucional de esas convocatorias, consideró que algunos gestos tuvieron un carácter principalmente protocolar.
“No fue un sentimiento de unidad como podríamos haber esperado de un jefe de Estado. Terminó siendo simplemente protocolar”, evaluó.