Un politólogo analizó el mensaje del Papa y explicó por qué interpela al gobierno de Milei

Para González Díaz, una de las principales claves para entender el alcance del discurso de León XIV está en su concepción de la economía y su relación con la sociedad. En particular, destacó el planteo de que la actividad económica debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un fin en sí mismo. “La necesidad de que la economía esté al servicio de la sociedad, al servicio del ser humano y no al revés, no es propio de ningún partido político. Es transversal”, afirmó.