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Este es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Sumalo a tus recetas cotidianas para disfrutar de todas sus propiedades y comprobá cómo una hierba tan pequeña puede aportar tanto a tu salud.

Cuál es el condimento contra la artrosis que debes agregar en todas tus comidas
Cuál es el condimento contra la artrosis que debes agregar en todas tus comidas Cronista
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios científicos destacan que el orégano ayuda a combatir el dolor de la artrosis en todo el mundo gracias a sus componentes antiinflamatorios y analgésicos naturales.
  • La hierba contiene beta-cariofilina, carvacrol y timol, principios activos que actúan reduciendo la inflamación y el desgaste articular al incorporarse a la dieta diaria.
  • Su consumo habitual promete consolidarse como una alternativa complementaria y de bajo costo para mejorar la calidad de vida de millones de pacientes con dolores crónicos.
Resumen generado con IA

La artrosis es una de las enfermedades articulares más comunes y dolorosas, especialmente entre personas mayores o aquellas que realizan actividades que sobrecargan las articulaciones. Aunque no tiene cura definitiva, distintos estudios científicos han demostrado que ciertos hábitos y alimentos pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Entre ellos, un condimento cotidiano —presente en casi todas las cocinas del mundo— captó la atención de los expertos por sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se trata de un ingrediente sencillo, económico y fácil de incorporar a las comidas diarias, que podría convertirse en un gran aliado natural contra la artrosis.

Orégano: un condimento lleno de beneficios

El orégano no solo es un complemento delicioso para tus comidas, sino que también es una potente fuente de beneficios para la salud. Rico en nutrientes y compuestos activos como el carvacrol, borneol y timol, el orégano posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a combatir diversas afecciones y proteger el organismo.

Beneficios del orégano:

Alivio de dolores menstruales.

Reducción de dolores articulares.

Control del colesterol.

Tratamiento de la artrosis.

Apoyo para personas alérgicas, gracias a sus propiedades antiinflamatorias que pueden actuar como mucolíticos y expectorantes en infecciones respiratorias.

Efecto analgésico y antiespasmódico, además de su contenido en potasio, fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y reducir el colesterol.

El principio activo del orégano: E-BCP

El orégano contiene un principio activo llamado beta-cariofilina (E-BCP), que ha demostrado tener efectos beneficiosos en la reducción del dolor y la inflamación articular. Esto lo convierte en un valioso recurso para el tratamiento casero de la artrosis y otras afecciones relacionadas con las articulaciones.

Incorpora el orégano en tu dieta:

Agrega orégano fresco o seco a tus ensaladas, sopas, guisos y platos de pasta para darles un toque extra de sabor y salud.

Utiliza aceite de orégano en tus aderezos y aliños para beneficiarte de sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas.

Disfruta de tés de orégano o infusiones para aliviar dolores menstruales y mejorar la digestión.

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