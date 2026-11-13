El héroe de Huirapuca que fue capitán de Los Pumitas y ahora busca cumplir el sueño de su infancia

Después de una interminable sucesión de scrums, Tomás Dande consiguió lo que Huirapuca había buscado desesperadamente durante los últimos minutos: apoyar la pelota en el ingoal de Natación y Gimnasia. Sin embargo, todavía necesitaba una confirmación para liberar toda la tensión acumulada. Cuando finalmente llegó, el alivio se transformó en una explosión de alegría. Su try estableció el 30-29 y clasificó al equipo de Concepción a la final del Regional del NOA. Este sábado, desde las 16, enfrentará a Tucumán Rugby en Natación y Gimnasia, con la posibilidad de conquistar su primera corona regional.