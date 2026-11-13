El héroe de Huirapuca que fue capitán de Los Pumitas y ahora busca cumplir el sueño de su infancia
El octavo apoyó el try agónico que clasificó al equipo de Concepción a la final del Regional del NOA. Después de un año en el que fue capitán de Los Pumitas y jugó en Tarucas, buscará conquistar su primer título con la Primera del club donde comenzó su historia.
Resumen para apurados
- Con un agónico try de Tomás Dande, Huirapuca venció 30-29 a Natación y Gimnasia en Tucumán y accedió a la final del Regional del NOA.
- El octavo, ex capitán de Los Pumitas e hijo de Hugo Dande, logró el try decisivo tras varios scrums, cerrando un año donde también compitió con la franquicia Tarucas.
- Este sábado, Huirapuca definirá el título regional ante Tucumán Rugby, brindándole a Dande la oportunidad de coronar un año estelar con su primer campeonato en Primera.
Después de una interminable sucesión de scrums, Tomás Dande consiguió lo que Huirapuca había buscado desesperadamente durante los últimos minutos: apoyar la pelota en el ingoal de Natación y Gimnasia. Sin embargo, todavía necesitaba una confirmación para liberar toda la tensión acumulada. Cuando finalmente llegó, el alivio se transformó en una explosión de alegría. Su try estableció el 30-29 y clasificó al equipo de Concepción a la final del Regional del NOA. Este sábado, desde las 16, enfrentará a Tucumán Rugby en Natación y Gimnasia, con la posibilidad de conquistar su primera corona regional.
“Estaba difícil, no podíamos entrar. Una vez que apoyé, todavía no me relajaba porque esperaba que el árbitro diera el try. Cuando lo hizo, fue un alivio y una emoción tremenda”, recordó.
La intensidad de aquella semifinal dejó sus consecuencias. Después del encuentro, Dande permaneció algunos minutos en el campo de juego mientras intentaba recuperarse del esfuerzo físico y emocional.
“Estaba muy arriba. Entre todos los golpes, la intensidad del partido y los nervios, comencé a vomitar un poco. Por suerte pude terminar bien la noche y disfrutar de lo que había pasado”, explicó.
Una historia familiar ligada a Huirapuca
Detrás de aquel try también hay una historia familiar profundamente vinculada al rugby. Tomás es hijo de Hugo Dande, exjugador de Los Pumas y de Huirapuca, quien lo acercó al deporte cuando era pequeño. Ahora, el joven tendrá la oportunidad de disputar su primera final del Regional con el plantel superior.
“Tuve la suerte de tener una camada muy buena. Con los chicos de la 2006 llegábamos todos los años a las finales y por ahí me malacostumbraron. Pero ahora, con la Primera, es otra cosa”, reconoció.
Su padre conoce las emociones de estas definiciones y también estuvo presente en la semifinal. Apenas terminó el partido, se acercó para compartir la alegría con su hijo.
“Me felicitaba, estaba contento. Me abrazaba a mí y a los otros chicos. Creo que todos estábamos así en ese momento”, contó.
Aunque todavía no conversaron demasiado sobre la final, Dande imagina cómo la está viviendo Hugo. “Seguramente la siente como un jugador más, porque todavía vive las cosas como si estuviera adentro de la cancha”, señaló.
De Los Pumitas al sueño de una corona
La definición llegará como cierre de un año extraordinario para Dande. Fue capitán de Los Pumitas, sumó experiencia internacional y tuvo participación en Tarucas, la franquicia del NOA en el Súper Rugby Américas. Sin embargo, entre tantos desafíos, todavía tiene una cuenta pendiente con Huirapuca.
Cuando sus compañeros disputaron la final del Anual tucumano, él se encontraba en Georgia por compromisos con el seleccionado juvenil. La distancia no le impidió acompañarlos.
“Era de noche allá y estaba viendo el partido por el celular. Me moría de ganas de estar. No se dio, pero ahora tenemos la revancha y espero que esta vez se dé el triunfo”, expresó.
El crecimiento deportivo no modificó su manera de entender el rugby. Para Dande, la ambición y el disfrute deben avanzar juntos.
“Siempre hay que tener los pies en la tierra, pero soñar está bueno porque es lo que te impulsa a lograr grandes cosas. Por ahí estaba jugando un Mundial, siendo capitán, y después quería volver para salir campeón con el club”, reflexionó.
Este sábado, aquel deseo tendrá una oportunidad concreta. Después de representar al país y dar sus primeros pasos en el rugby profesional, Dande buscará una alegría diferente: levantar una copa con los compañeros de su infancia.
Cuando le preguntaron por su pronóstico para la final, no necesitó demasiadas palabras. “Ojalá ganemos. No importa cuánto”, respondió. Para el héroe de la semifinal, el próximo sueño ya tiene fecha y escenario.