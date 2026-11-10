Muere el autor de la matanza de Cracovia

La matanza llega en un momento políticamente convulso en Polonia, donde la oposición de derecha acusa al ejecutivo liberal y europeísta de socavar el orden constitucional. El país quedó conmocionado por el tiroteo y muchos civiles manifestaron su temor de salir a las calles ante el miedo de que pueda producirse un nuevo ataque similar, mientras las autoridades intentaron llevar tranquilidad a la población.