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Muere el autor de la matanza de Cracovia

Había sido reducido por la Policía polaca.

Marcas de balas en el vidrio de la terraza de un restaurante en la Plaza Rynok de Cracovia, el 8 de noviembre de 2026
Marcas de balas en el vidrio de la terraza de un restaurante en la Plaza Rynok de Cracovia, el 8 de noviembre de 2026
Por Redacción Mundo 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El joven de 24 años que mató a seis personas el sábado en Cracovia falleció este lunes en el hospital debido a las heridas sufridas en un tiroteo con la policía polaca.
  • Además del ataque en el centro, que dejó 15 heridos, se sospecha que el agresor asesinó a su familia. La fiscalía investiga el móvil sin confirmar aún nexos ideológicos.
  • El hecho, calificado de terrorismo por el gobierno, conmociona a Polonia en plena tensión política y genera alarma social en el principal centro turístico del país.
Resumen generado con IA

El autor del tiroteo que mató a seis personas el sábado en Cracovia, un polaco de 24 años que resultó gravemente herido al enfrentarse a la policía, murió el lunes, informaron las autoridades.

“Murió esta mañana en el hospital”, indicó la policía regional en X sobre el autor del tiroteo en el centro de Cracovia.

El atacante resultó herido en un tiroteo con la policía y se encontraba en estado grave.

Además de los seis fallecidos en Cracovia, dos de ellos extranjeros, se sospecha que el autor del tiroteo mató a sus padres y a su hermana, cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio en la ciudad de Ostrowiec Swietokrzyski, a dos horas en coche.

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El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, dijo el sábado que el joven estaba “fascinado por las ideologías de extrema derecha”.

Sin embargo, este lunes la fiscalía aseguró que por el momento no se le puede vincular con una ideología en concreto.

“No tenemos elementos que nos permitan afirmar de manera categórica y responsable que se ha inspirado en alguna ideología concreta”, dijo el fiscal Piotr Nowak en rueda de prensa sobre la investigación en curso del ataque.

Cracovia, antigua capital del país, es la segunda ciudad más poblada de Polonia y su principal escaparate turístico, con 16,5 millones de visitantes el año pasado.

Terrorismo

El primer ministro Donald Tusk calificó como “terrorismo” el tiroteo, que también dejó 15 heridos, pero los investigadores no han indicado cuál era el móvil del atacante.

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“Es demasiado temprano para hablar sobre los motivos”, dijo Przemyslaw Nowak, portavoz de la fiscalía nacional.

“No hemos encontrado ningún símbolo evidente que se asocie habitualmente con un movimiento político concreto, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda”, agregó.

La matanza llega en un momento políticamente convulso en Polonia, donde la oposición de derecha acusa al ejecutivo liberal y europeísta de socavar el orden constitucional. El país quedó conmocionado por el tiroteo y muchos civiles manifestaron su temor de salir a las calles ante el miedo de que pueda producirse un nuevo ataque similar, mientras las autoridades intentaron llevar tranquilidad a la población.


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