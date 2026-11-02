Encuesta: ¿Qué debería hacer San Martín para volver a ser protagonista en 2027?

La dirigencia ya tomó la primera decisión para 2027: Alejandro Orfila seguirá como entrenador hasta fines del año próximo. Además, el presidente Oscar Mirkin anticipó que se mantendrá la base del plantel, con refuerzos y jugadores de las inferiores, y que se reestructurará el departamento de fútbol para integrar las divisiones formativas con el primer equipo.