Encuesta: ¿Qué debería hacer San Martín para volver a ser protagonista en 2027?

San Martín cerró un 2026 para el olvido. El empate 0-0 ante Colegiales en La Ciudadela puso fin a una temporada en la que el “Santo” no consiguió meterse en el Reducido de la Primera Nacional y quedó lejos de los objetivos que se había planteado.
Sin nada en juego en lo deportivo, el cuerpo técnico aprovechó el último partido del año para mirar hacia adelante. Le dio minutos a varios juveniles, como Martiniano Altamiranda, Santiago Chávez, Tadeo Polli y Bautista Valdez, con la idea de evaluar el plantel de cara a la próxima temporada.
La dirigencia ya tomó la primera decisión para 2027: Alejandro Orfila seguirá como entrenador hasta fines del año próximo. Además, el presidente Oscar Mirkin anticipó que se mantendrá la base del plantel, con refuerzos y jugadores de las inferiores, y que se reestructurará el departamento de fútbol para integrar las divisiones formativas con el primer equipo.
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