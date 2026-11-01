› PARECERES Desde Mao hasta Lula, ideología, realismo económico y diplomacia Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaRepública Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera La elección en Brasil deja señales para la política argentina Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027