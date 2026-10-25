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Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y pidió un "cambio de verdad"

El candidato del Partido Liberal sufragó en Río de Janeiro, cuestionó la situación económica y la inseguridad y convocó a los brasileños a participar de la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva.

El senador Flávio Bolsonaro estuvo acompañado por Fernanda Bolsonaro. FOTO X @AFPespanol
El senador Flávio Bolsonaro estuvo acompañado por Fernanda Bolsonaro. FOTO X @AFPespanol
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Flávio Bolsonaro votó hoy en Río de Janeiro en el balotaje presidencial y pidió un cambio político urgente tras cuestionar la situación económica e inseguridad del país.
  • El candidato del PL sufragó entre apoyos y rechazos, y luego viajó a Brasilia con su padre Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe.
  • El reñido balotaje frente a Lula da Silva definirá la conducción de Brasil bajo una fuerte polarización política y marcará el rumbo institucional del país.
Resumen generado con IA

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), afirmó que llegó la hora de un “cambio de verdad” en Brasil y sostuvo que la situación del país exige un giro político. Tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aseguró que “Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está” y afirmó que la vida de los ciudadanos empeoró.

“Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más, la vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, declaró ante la prensa.

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El senador emitió su voto en una escuela municipal del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. También estuvieron presentes su madre, Rogéria, y el gobernador electo de Río, Douglas Ruas, del PL.

A la salida del establecimiento, Flávio Bolsonaro manifestó su satisfacción por el desarrollo de la campaña durante la segunda vuelta. “Estoy muy feliz con la campaña en esta segunda vuelta. Llevamos alegría a las calles, una campaña limpia”, afirmó.

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El candidato también convocó a la ciudadanía a concurrir a las urnas, independientemente de las condiciones climáticas. “Tenemos todas las condiciones para formar un gran equipo. Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, expresó.

Según informó el diario Folha de São Paulo, el senador fue hostilizado por algunos vecinos y electores en el lugar de votación, aunque también recibió el saludo de unos 20 seguidores en la calle Almirante João Cândido Brasil.

Después de votar en Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro tenía previsto viajar a Brasilia para permanecer cerca de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple bajo arresto domiciliario una condena de 27 años de prisión por su participación en el plan de intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

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La segunda vuelta se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política, con Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentados por la Presidencia de Brasil.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaRío de JaneiroJair BolsonaroSao PauloFlavio Bolsonaro
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