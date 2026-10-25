Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y pidió un "cambio de verdad"

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), afirmó que llegó la hora de un “cambio de verdad” en Brasil y sostuvo que la situación del país exige un giro político. Tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aseguró que “Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está” y afirmó que la vida de los ciudadanos empeoró.