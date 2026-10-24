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Alejandro Orfila: "Le pido perdón a la gente de San Martín; dimos todo para clasificar pero no se pudo"

El entrenador analizó los fallos de Adrián Franklin en la derrota 2-1 frente a Quilmes que dejó al equipo casi afuera del Reducido. Aclaró los motivos de su expulsión, explicó las bajas en ofensiva y manifestó su deseo de continuar en el cargo.

BRONCA. Alejandro Orfila se fue expulsado en el primer tiempo. Según el árbitro, por insultarlo.
BRONCA. Alejandro Orfila se fue expulsado en el primer tiempo. Según el árbitro, por insultarlo. MATÍAS NÁPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras caer 2-1 ante Quilmes en el Centenario, el DT de San Martín (T), Alejandro Orfila, pidió perdón a los hinchas por quedar casi sin chances de entrar al Reducido.
  • El entrenador criticó los dos penales sancionados por el árbitro Adrián Franklin y desmintió haberlo insultado en la jugada que derivó en su propia expulsión.
  • Pese a la inminente eliminación de la pelea por el ascenso, Orfila manifestó su deseo de continuar en el cargo y evaluar el proyecto junto con la dirigencia del club.
Resumen generado con IA

Tras la derrota 2-1 frente a Quilmes en el estadio Centenario que dejó a San Martín de Tucumán prácticamente sin margen para ingresar al Reducido, el director técnico Alejandro Orfila dialogó en zona mixta sobre las jugadas arbitrales y realizó un balance del presente del equipo. El entrenador desmintió el motivo por el cual Adrián Franklin le mostró la tarjeta roja durante el segundo tiempo: “Mi expulsión no fue expulsión. Yo nunca lo insulté en ningún momento y jamás insulto a ningún referí. Soy un tipo que mantiene siempre la conducta y él me echa porque dice que yo lo insulto; eso es una mentira. Lo que le reclamé fue que, antes del primer penal, el lateral previo era clarísimo a favor nuestro. Le dije: 'Franklin, antes del penal el lateral es para nosotros. ¿Eso es insultar?'”.

Al analizar los dos penales cobrados en contra que le permitieron al conjunto local revertir el marcador, Orfila diferenció el criterio en cada acción. Sobre la primera jugada, admitió la falta pero remarcó el error previo: “Fue penal, eso es real, pero previamente hubo un lateral a favor nuestro que no nos cobraron”. En cambio, el técnico fue categórico al referirse a la segunda infracción sancionada por Franklin: “No fue penal nunca. El "Turbo" intercepta, quita el balón limpiamente; la pelota cambia de rumbo hacia el lateral. Nunca llegó a tocar ni a molestar al rival. Franklin venía a 35 metros de la jugada, totalmente convencido de algo que no fue. Cada vez que vean la repetición se van a dar cuenta”. 

Más allá de las controversias con el juez principal, el conductor "santo" asumió la responsabilidad por el objetivo no alcanzado: “Primero quiero pedirle disculpas al hincha y a la institución. Lo dimos todo hasta el último momento e intentamos hacer lo imposible por clasificar, pero por distintas razones no lo pudimos lograr. Yo soy el responsable de que no haya sucedido. Esto me entristece y me acongoja. Todos hicimos lo imposible, pero la obligación de San Martín era entrar al Reducido y pelear por el ascenso, y este año no se nos dio”. 

A su vez, explicó las limitaciones en ataque con las que debió armar el equipo en Buenos Aires ante las bajas en la delantera titular: “No teníamos extremos por ambos lados. Jugamos con Nico Castro adaptado por una banda siendo volante. Tuvimos que adaptarnos a lo que teníamos disponible”, señaló.

Respecto a su continuidad de cara a la próxima temporada, Orfila expresó su intención de seguir al frente del plantel: “Me encantó San Martín. Viví en carne propia lo que es el club y me encantó. Mi deseo, obviamente, es volver a intentarlo. Soy una persona que no se queda con lo que pasó. Después será un análisis con los dirigentes para evaluar si continuamos con el proyecto”. 

Finalmente, consultado sobre la reducida chance matemática que aún sostiene al club a la espera de otros resultados en la fecha, concluyó: “Hoy tengo que hablar con las situaciones reales. Con esta derrota se hace todo muy cuesta arriba y se tienen que dar un montón de factores. Nosotros teníamos la obligación de ganar hoy. Ahora, si la vida nos da una mínima chance y esos factores se dan a favor nuestro, vendré el lunes con otra expectativa totalmente renovada. Pero hoy tengo que hablar de la realidad”.

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