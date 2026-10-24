Alejandro Orfila: "Le pido perdón a la gente de San Martín; dimos todo para clasificar pero no se pudo"

Tras la derrota 2-1 frente a Quilmes en el estadio Centenario que dejó a San Martín de Tucumán prácticamente sin margen para ingresar al Reducido, el director técnico Alejandro Orfila dialogó en zona mixta sobre las jugadas arbitrales y realizó un balance del presente del equipo. El entrenador desmintió el motivo por el cual Adrián Franklin le mostró la tarjeta roja durante el segundo tiempo: “Mi expulsión no fue expulsión. Yo nunca lo insulté en ningún momento y jamás insulto a ningún referí. Soy un tipo que mantiene siempre la conducta y él me echa porque dice que yo lo insulto; eso es una mentira. Lo que le reclamé fue que, antes del primer penal, el lateral previo era clarísimo a favor nuestro. Le dije: 'Franklin, antes del penal el lateral es para nosotros. ¿Eso es insultar?'”.