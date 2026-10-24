Política

José Cano reclamó la restitución de fondos hídricos y advirtió sobre el impacto de "El Niño"

El legislador cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras y la retención de recursos destinados a las provincias.

El legislador José Cano reclamó por la restitución de los fondos destinados a infraestructura hídrica.
El legislador José Cano reclamó por la restitución de los fondos destinados a infraestructura hídrica.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el Parlanoa, el legislador José Cano exigió al Gobierno nacional restituir fondos de infraestructura hídrica para prevenir inundaciones ante el fenómeno de El Niño.
  • Cano denunció que se ejecutó solo el 30% del fondo hídrico y que los recursos provinciales retenidos se usaron en operaciones financieras como Letras del Tesoro.
  • El legislador instó a impulsar demandas judiciales para liberar recursos y reactivar obras clave que protejan la economía y a las poblaciones del NOA y NEA.
Resumen generado con IA

El legislador tucumano José Cano llevó al Parlamento del Norte Grande (Parlanoa) el reclamo por la restitución de los fondos destinados a infraestructura hídrica y advirtió sobre la necesidad de reactivar obras ante los riesgos que podría generar el fenómeno climático de "El Niño". Durante su intervención, cuestionó al Gobierno nacional por mantener recursos sin ejecutar y reclamó medidas urgentes para prevenir inundaciones y proteger a las poblaciones y las economías regionales.

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Cano apuntó contra el manejo del Fondo de Infraestructura Hídrica, que se financia con el 4,3% del impuesto a los combustibles. Según afirmó, desde el inicio de la actual gestión nacional las obras financiadas con esos recursos permanecen paralizadas.

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“Han acumulado $400.000 millones, de los cuales ejecutaron apenas el 30%”, sostuvo el parlamentario, quien denunció que parte del dinero se destinó a operaciones financieras en lugar de financiar trabajos de prevención y protección hídrica.

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En ese sentido, cuestionó la compra de Letras del Tesoro y la inmovilización del resto de los fondos en inversiones financieras. También advirtió sobre la magnitud de la recaudación prevista para el próximo año: según sus estimaciones, en 2027 ingresarán $12,5 billones por ese gravamen.

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“Usando los términos que el propio Presidente usa, los degenerados fiscales son aquellos que utilizan recursos de la provincia para comprar Letras del Tesoro o para inversiones financieras”, afirmó Cano.

El reclamo por los ATN y los recursos provinciales

El legislador también cuestionó la retención de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), otro de los mecanismos de asistencia financiera a las provincias. De acuerdo con las cifras que presentó ante el Parlamento del Norte Grande, el Gobierno nacional mantiene retenidos $2,2 billones y prevé recaudar otros $1,1 billones durante el próximo año.

Cano sostuvo que la Nación tiene la obligación legal de transferir esos recursos a las jurisdicciones y criticó que permanezcan inmovilizados mientras las provincias enfrentan necesidades presupuestarias y demandas de infraestructura.

El planteo se enmarca en la preocupación por la vulnerabilidad hídrica del NOA y el NEA ante la posible incidencia de "El Niño", un fenómeno climático que puede favorecer precipitaciones intensas y aumentar el riesgo de inundaciones en distintas zonas del país.

“No venimos a mendigar”

Cano aclaró que su reclamo no implica cuestionar el objetivo del equilibrio fiscal, sino que busca compatibilizar las cuentas nacionales con las necesidades de las provincias, en particular frente a los riesgos climáticos y la paralización de obras consideradas prioritarias.

“Nadie está en contra del equilibrio fiscal, pero la macroeconomía del Gobierno nacional se tiene que compatibilizar con la situación que están atravesando las provincias del NOA y del NEA”, expresó.

Por último, instó a los parlamentarios de la región a impulsar presentaciones judiciales para reclamar la transferencia de los recursos. “No venimos a mendigar absolutamente nada, venimos a pedir lo que a las provincias les corresponde para defender la vida, la producción y la dignidad de nuestro pueblo”, insistió.

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