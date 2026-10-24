José Cano reclamó la restitución de fondos hídricos y advirtió sobre el impacto de "El Niño"

El legislador tucumano José Cano llevó al Parlamento del Norte Grande (Parlanoa) el reclamo por la restitución de los fondos destinados a infraestructura hídrica y advirtió sobre la necesidad de reactivar obras ante los riesgos que podría generar el fenómeno climático de "El Niño". Durante su intervención, cuestionó al Gobierno nacional por mantener recursos sin ejecutar y reclamó medidas urgentes para prevenir inundaciones y proteger a las poblaciones y las economías regionales.