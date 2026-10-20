Recuperan el antiguo cauce del río Salí en Los Gómez para mejorar el escurrimiento del agua

Resumen para apurados
- El Gobierno tucumano avanza en Los Gómez con obras para recuperar el antiguo cauce del río Salí, buscando mejorar el escurrimiento y ordenar su caudal.
- Las tareas las ejecuta la Dirección Provincial del Agua bajo el Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, sumándose a intervenciones en los ríos Lules y Marapa.
- La obra busca consolidar la infraestructura hídrica provincial, evitar desbordes y proteger a las poblaciones locales ante futuras crecidas estacionales.
La recuperación del antiguo cauce del río Salí es el eje de los trabajos que se llevan adelante en Los Gómez, departamento Leales, donde se realizan tareas de encauce para mejorar el escurrimiento del agua. La intervención forma parte del plan hídrico que el Gobierno provincial ejecuta en distintos puntos de Tucumán.
Los trabajos apuntan a restablecer el trazado original del río y favorecer una circulación más ordenada del agua. Las tareas están a cargo de la Dirección Provincial del Agua (DPA), que conduce Marcelo Cancellieri, bajo la órbita del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, encabezado por Marcelo Nazur.
La intervención se enmarca en el Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, impulsado por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, que contempla obras de encauce, limpieza y acondicionamiento de distintos cursos de agua de la provincia.
“Seguimos avanzando con el Plan Integral de Prevención Hídrica en distintos puntos de la provincia. En Los Gómez estamos trabajando para recuperar el cauce del río y mejorar el escurrimiento del agua, con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura hídrica y acompañar a las comunidades tucumanas”, afirmó Nazur.
Las tareas en Leales se suman a las intervenciones que se desarrollan sobre los ríos Lules y Marapa, además de otros sectores del Salí. El objetivo es mejorar el funcionamiento de los cauces mediante trabajos de acondicionamiento y recuperación de sus recorridos.