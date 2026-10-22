Emmanuel Macron restringirá las manifestaciones en Francia tras las protestas sociales

En una declaración tras mantener una reunión con los responsables de la seguridad interior en Francia, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir concentraciones "ilegítimas" que no estén convocadas por organizaciones sindicales, cuando exista riesgo de alteración del orden público. Y que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse, pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.