Emmanuel Macron restringirá las manifestaciones en Francia tras las protestas sociales

Resumen para apurados
- Emmanuel Macron anunció este jueves restricciones a las manifestaciones en Francia para restablecer el orden público tras violentos disturbios y saqueos recientes.
- La medida permite prohibir marchas no sindicales y desviar recorridos, tras protestas por el costo de vida marcadas por hechos vandálicos adjudicados a grupos de ultraizquierda.
- Un Consejo de Defensa evaluará medidas de seguridad adicionales para contener la crisis, en un clima de alta tensión social que desafía la estabilidad institucional del país.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y convocó un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.
En una declaración tras mantener una reunión con los responsables de la seguridad interior en Francia, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir concentraciones "ilegítimas" que no estén convocadas por organizaciones sindicales, cuando exista riesgo de alteración del orden público. Y que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse, pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.
"La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", declaró Macron en referencia a los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida.
"No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes", señaló, según consignó la cadena DW a partir de información de agencias internacionales.
Acusación a grupos organizados
"El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación", enunció Macron.
"Ante esta situación, nuestra determinación es absoluta", subrayó el jefe del Estado, al enumerar las disposiciones adoptadas en los últimos días para tratar de restablecer el orden en el país, conmocionado aún por los episodios de extrema violencia, vandalismo y saqueos registrados en múltiples ciudades.