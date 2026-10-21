Una tucumana en Toulouse contó cómo viven las protestas estudiantiles en Francia: “Se siente la tensión permanente”

Las protestas estudiantiles que atraviesan Francia se sienten en las aulas, en las calles y en la vida cotidiana de miles de personas. En Toulouse, una de las ciudades donde las manifestaciones también ganaron fuerza, Consuelo Correa, una tucumana de 29 años que vive allí desde hace tres años y medio, describe un clima de tensión que, por ahora, no se traduce en una situación de riesgo permanente, pero que mantiene en alerta a los habitantes.