Empresas del Norte Grande advirtieron que la privatización del Belgrano Cargas puede profundizar las desigualdades

La desigualdad entre las regiones del país también preocupa a los sectores empresarios frente al proceso de privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas. Las cámaras empresarias de Jujuy y los presidentes de las uniones industriales de las 10 provincias del Norte Grande, entre ellas Tucumán, cuestionaron esta semana las condiciones de la licitación y reclamaron al gobierno de Javier Milei que establezca compromisos concretos y obligatorios de inversión para recuperar los ramales C14 y C15.