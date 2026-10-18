Empresas del Norte Grande advirtieron que la privatización del Belgrano Cargas puede profundizar las desigualdades

Resumen para apurados
- Esta semana, industriales del Norte Grande exigieron al Gobierno modificar la licitación del Belgrano Cargas para incluir ramales clave y evitar profundizar desigualdades.
- El reclamo surge ante el plan privatizador de Javier Milei, donde las obras en los ramales C14 y C15 quedarían sujetas al interés comercial de los futuros concesionarios.
- Reactivar estos corredores reducirá costos logísticos y potenciará la conexión con Chile y Bolivia, definiendo el desarrollo productivo regional por décadas.
La desigualdad entre las regiones del país también preocupa a los sectores empresarios frente al proceso de privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas. Las cámaras empresarias de Jujuy y los presidentes de las uniones industriales de las 10 provincias del Norte Grande, entre ellas Tucumán, cuestionaron esta semana las condiciones de la licitación y reclamaron al gobierno de Javier Milei que establezca compromisos concretos y obligatorios de inversión para recuperar los ramales C14 y C15.
Las entidades advirtieron que, si las obras quedan sujetas a la voluntad de la futura empresa concesionaria, el esquema podría profundizar las asimetrías productivas y territoriales que afectan al norte argentino. En ese sentido, remarcaron que la modernización ferroviaria no debe limitarse a los corredores más rentables ni dejar postergadas a las provincias de la región.
En un comunicado, los presidentes de las uniones industriales del Norte Grande, nucleados en Uninor, calificaron de inadmisible que la recuperación de los ramales C14 y C15 dependa de la decisión de la futura concesionaria. También sostuvieron que las industrias regionales enfrentan costos logísticos muy superiores a los de otras zonas del país, una desventaja que impacta directamente en la competitividad, las inversiones y la generación de empleo.
"No podemos aceptar que una licitación que definirá el futuro del sistema ferroviario durante décadas deje afuera inversiones fundamentales para el desarrollo de nuestra región", plantearon. Además, alertaron que aquello que no se establezca como una obligación corre el riesgo de convertirse en "otra promesa incumplida para el Norte Grande".
Los industriales aclararon que no se oponen a la participación privada ni a la modernización del sistema ferroviario. Su cuestionamiento apunta a un esquema que, según expresaron, podría profundizar las desigualdades productivas y territoriales que perjudican a la región desde hace décadas.
Por eso, exigieron que a la administración libertaria revise los pliegos y establezca obligaciones concretas de inversión. "El federalismo no se demuestra con discursos, sino con decisiones e inversiones concretas. El Norte Grande no puede seguir esperando", afirmaron.
Reclamo por la conectividad y la competitividad regional
El planteo también fue expresado por las cámaras empresarias de Jujuy, que manifestaron su preocupación por la exclusión de los ramales C14 y C15 del esquema de obras obligatorias previsto en la licitación del Belgrano Cargas.
Las entidades consideraron fundamental modificar el pliego para incorporar esos corredores, a los que definieron como esenciales para garantizar la competitividad, la conectividad y el crecimiento de la región.
Según señalaron, la reactivación ferroviaria no solo permitiría transportar la producción del norte argentino, sino también fortalecer la integración con el oriente boliviano y el norte de Chile.
La rehabilitación de esos ramales, agregaron, contribuiría a reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad de las producciones, disminuir la presión del transporte pesado sobre la red vial y generar condiciones para nuevas inversiones, agregado de valor y empleo.
"El desarrollo del Norte Argentino requiere infraestructura estratégica y reglas que promuevan inversiones para fortalecer nuestra capacidad productiva y, de esta forma, disminuir las asimetrías con el resto de nuestro país", sostuvieron las cámaras jujeñas.
Ambos pronunciamientos coinciden en que la licitación del Belgrano Cargas debe contemplar las necesidades de las economías regionales y garantizar que las inversiones ferroviarias no queden concentradas en los corredores de mayor rentabilidad. Para las entidades, la recuperación de la infraestructura es una condición necesaria para que el Norte Grande pueda producir, invertir y exportar en condiciones de mayor igualdad.