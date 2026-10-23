Parlamento del Norte Grande: Tucumán logró la aprobación de 25 proyectos en la sesión plenaria

Resumen para apurados
- En Corrientes, el vicegobernador Miguel Acevedo logró la aprobación de 25 proyectos para Tucumán en el Parlamento del Norte Grande este viernes para impulsar el desarrollo regional.
- En el plenario de 10 provincias se avalaron 114 iniciativas tras trabajo en comisiones, destacándose pedidos de fondos a la Nación por obras hídricas ante el fenómeno de El Niño.
- Con la próxima cumbre fijada en Catamarca hacia fin de año, el bloque busca que los reclamos por infraestructura, salud y producción alcancen repercusión efectiva a nivel nacional.
El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, participó en Corrientes de la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, un encuentro que reunió a representantes de las diez provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste Argentino (NEA). Durante las jornadas se presentaron 156 proyectos y se aprobaron 114, de los cuales 25 fueron impulsados por legisladores tucumanos.
La actividad comenzó el jueves con el trabajo en comisiones y la reunión de la Mesa Ejecutiva, presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. Este viernes se desarrolló la sesión plenaria, en la que se debatieron y aprobaron las iniciativas.
Los proyectos fueron analizados en las 13 comisiones permanentes y en una comisión especial dedicada a la memoria de Malvinas.
Al realizar un balance del encuentro, Acevedo destacó tanto la cantidad como el alcance de las propuestas aprobadas. “Un balance muy positivo. Se han tratado 114 proyectos que pasaron con dictamen y fueron aprobados en esta sesión número 60. Veinticinco de esos proyectos son de Tucumán, así que es un balance altamente positivo en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos presentados”, afirmó.
El impacto de El Niño y las obras hídricas
Entre las iniciativas presentadas por la delegación tucumana se destacó una vinculada con las consecuencias del fenómeno climático de El Niño. La propuesta solicita al Gobierno nacional la reactivación de obras de infraestructura hídrica, la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la implementación de mecanismos de coordinación federal para prevenir y mitigar los efectos de las crecidas y las inundaciones.
“Es necesario que esos fondos para generar las contenciones y defensas necesarias y la asistencia a las provincias que tengan dificultades lleguen por parte de la Nación. No estamos pidiendo nada más que lo que corresponde a cada una de las provincias”, sostuvo Acevedo.
En la misma línea, el legislador José Cano remarcó que la discusión debe ir más allá del diagnóstico de la situación climática y contemplar los recursos necesarios para responder a las emergencias.
“No solamente nos vamos a quedar en el diagnóstico de lo que ya está ocurriendo con el evento climático de El Niño, sino también en la necesidad de que las provincias cuenten con los recursos para atacar la emergencia”, expresó.
Agua potable, salud y ambiente
La agenda tucumana también incluyó propuestas para crear un Observatorio Hídrico del Norte Grande y poner en marcha un Plan Regional de Abatimiento de Arsénico en el Agua de Consumo.
El legislador Agustín Romano Norri destacó la necesidad de coordinar políticas entre las provincias para enfrentar la presencia de arsénico en distintas fuentes de agua de la región.
“Tenemos todavía en el norte argentino muchas regiones y muchos sectores donde hay agua con arsénico. Creemos que es importante que trabajemos de forma mancomunada”, señaló.
En materia sanitaria, se trataron iniciativas relacionadas con la prevención del dengue, el zika y la chikungunya, el fortalecimiento de la salud mental comunitaria y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, la legisladora Patricia Lizárraga, quien participó en la Comisión de Mujer, Género, Diversidad e Igualdad, destacó el intercambio de experiencias sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y la concientización sobre el cáncer de mama.
“Fue una experiencia muy enriquecedora. Se debaten, se ven ideas y, sobre todo, se escuchan las diferentes problemáticas de este Norte Grande”, manifestó.
Desarrollo productivo y reconocimiento deportivo
En el ámbito económico y productivo, los representantes tucumanos impulsaron proyectos vinculados con el financiamiento de infraestructura para los corredores bioceánicos, el fortalecimiento de plataformas bioindustriales y la creación de programas regionales de formación y empleabilidad.
También se abordó una iniciativa del legislador Leopoldo Rodríguez para conformar una Mesa Regional de Desarrollo de la Producción Porcina. La propuesta apunta a promover la articulación entre los sectores público y privado, agregar valor a la producción y generar nuevas oportunidades para los productores.
“La región tiene un capital instalado muy importante, donde es fundamental tener una estrategia de desarrollo”, afirmó Rodríguez.
En materia deportiva, se trataron proyectos de reconocimiento a atletas del Norte Grande, entre ellos las jugadoras de Las Leonas Victoria Sauze Valdez, de Tucumán, y Valentina Raposo, de Salta, por la obtención del título mundial.
El legislador Carlos Gómez destacó el trabajo de la delegación y expresó su expectativa de que las iniciativas aprobadas en el ámbito regional tengan repercusión nacional.
“Queremos que todo el trabajo que se realiza en las diferentes comisiones, los proyectos que se presentan y que acá se aprueban, puedan tener repercusión a nivel nacional”, sostuvo.
El reclamo de Corrientes por la isla Apipé
Otro de los asuntos abordados durante la sesión fue el acompañamiento al reclamo de Corrientes por la delimitación de la jurisdicción de las aguas del río Paraná en torno a la isla Apipé, una controversia que involucra a esa provincia y a la República del Paraguay.
Acevedo respaldó el planteo correntino y destacó la importancia de la unidad entre las provincias de la región.
“La problemática de una de las provincias del Norte Grande es un problema de todas. Nosotros entendemos que el reclamo de Corrientes es absolutamente legítimo y ahí nos hemos encolumnado todos”, expresó.
La delegación tucumana estuvo integrada por los legisladores Francisco Serra, Rolando Alfaro, Leopoldo Rodríguez, Alejandro Figueroa, Nancy Bulacio, Patricia Lizárraga, Walter Berarducci, Agustín Romano Norri, José Cano, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Carlos Eduardo Verón Guerra y Carlos Gómez.
El encuentro contó con la presencia del vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; los vicegobernadores de Salta, Antonio Marocco, y de Jujuy, Alberto Bernis; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado Britto; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; los senadores provinciales Gustavo Valdés, de Corrientes, y Félix Gerez, de Catamarca; el vicepresidente primero del Senado correntino, Henry Fick; el legislador riojano Federico Sbiroli y otras autoridades parlamentarias.
Al cierre del encuentro, Acevedo confirmó que la 61ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande se realizará en Catamarca, con fecha a definir entre fines de noviembre y principios de diciembre.
“Como siempre, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos, de estar unos a la par de los otros para el crecimiento y desarrollo de nuestra región”, concluyó.