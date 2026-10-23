Parlamento del Norte Grande: Tucumán logró la aprobación de 25 proyectos en la sesión plenaria

Al realizar un balance del encuentro, Acevedo destacó tanto la cantidad como el alcance de las propuestas aprobadas. “Un balance muy positivo. Se han tratado 114 proyectos que pasaron con dictamen y fueron aprobados en esta sesión número 60. Veinticinco de esos proyectos son de Tucumán, así que es un balance altamente positivo en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos presentados”, afirmó.