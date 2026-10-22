Qué es Shamonda, el virus que por primera vez contagió a un humano y que hasta ahora solo afectaba a animales

Cómo se habría contagiado el primer paciente humano

La hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente se infectó por la picadura de un jején del género Culicoides en el este de Francia. Sin embargo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) señaló que todavía no se identificó la especie concreta de insecto involucrada.