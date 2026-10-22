Qué es Shamonda, el virus que por primera vez contagió a un humano y que hasta ahora solo afectaba a animales

Resumen para apurados
- Un paciente inmunodeprimido murió en octubre en Lyon, Francia, en el primer caso registrado de contagio humano del virus Shamonda, patógeno habitual del ganado.
- Descubierto en Nigeria en los años 60 y propagado recientemente en Europa, el virus se transmite por jejenes vectores y afectaba históricamente solo a rumiantes y caballos.
- La OMS y las autoridades sanitarias evalúan si fue un caso aislado, descartando por ahora una amenaza para la población general debido a su carácter altamente excepcional.
El virus Shamonda, conocido por afectar principalmente al ganado bovino, fue detectado por primera vez en un ser humano en Francia. El caso corresponde a un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave en los Hospices Civils de Lyon y que falleció a principios de octubre, según informaron las autoridades sanitarias francesas.
El Ministerio de Agricultura de Francia calificó el episodio como excepcional, debido a que hasta ahora no se habían documentado infecciones humanas por este virus. Las investigaciones continúan para establecer cómo se produjo el contagio y determinar si la infección causó o contribuyó a la muerte del paciente.
Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite
El Shamonda es un virus transmitido por insectos que pican, en particular pequeños dípteros conocidos como jejenes, pertenecientes al género Culicoides. Hasta este caso, su presencia se había registrado principalmente en animales, con el ganado bovino como uno de sus principales hospedadores.
El virus fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se notificaron casos esporádicos en ganado de distintas regiones de África y en Japón.
Durante 2026, el Shamonda se detectó por primera vez en Europa occidental. Además de Francia, se registraron infecciones en animales en países como Alemania, Bélgica, España, Italia, Austria, Irlanda, Portugal, Suiza y Países Bajos, entre otros.
En Francia también se habían identificado casos esporádicos en pequeños rumiantes y caballos durante el verano europeo.
Cómo se habría contagiado el primer paciente humano
La hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente se infectó por la picadura de un jején del género Culicoides en el este de Francia. Sin embargo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) señaló que todavía no se identificó la especie concreta de insecto involucrada.
El paciente presentaba una inmunodepresión grave y recibía tratamiento por otra enfermedad. Según el Ministerio francés de Agricultura, las complicaciones cerebrales que sufrió antes de morir probablemente estuvieron relacionadas con la infección por Shamonda.
No obstante, las autoridades aclararon que los estudios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos continúan para determinar el papel exacto del virus en el desenlace. La investigación se desarrolla en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ECDC.
¿El virus Shamonda representa un riesgo para los humanos?
Las autoridades francesas sostienen que, de acuerdo con los conocimientos disponibles, no se identificó hasta el momento un riesgo para la salud de la población general.
El caso se considera excepcional porque se produjo en una persona gravemente inmunodeprimida y constituye la primera infección humana conocida y documentada. Por ahora, no hay evidencia suficiente para establecer que el virus pueda transmitirse habitualmente a las personas.
La investigación deberá determinar si se trató de una infección aislada y qué factores permitieron que el virus afectara a un ser humano.
Qué síntomas provoca el virus Shamonda en los animales
En el ganado bovino adulto, la infección puede provocar fiebre, apatía y diarrea. En las vacas lecheras también se puede registrar una disminución significativa de la producción de leche.
El virus se transmite mediante insectos vectores, por lo que su circulación está vinculada a la presencia de estos pequeños dípteros y a las condiciones que favorecen su actividad.
La detección del primer caso humano conocido abrió una nueva línea de investigación sobre el Shamonda. Sin embargo, las autoridades insisten en que, con la información disponible, no se ha establecido un peligro para la población general.