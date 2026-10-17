Cómo elegir veterinario privado para la vacunación antiaftosa

Por otro lado, el organismo sanitario nacional indicó que quienes almacenen vacunas antiaftosa y antibrucélica, sean o no veterinarios, deberán inscribir al establecimiento como “Depósito de Frío” mediante declaración jurada, en cualquier momento del año, sin requerir habilitación ni certificación de aptitud por parte del Senasa. En la declaración se deberá informar y mantener actualizada la ubicación del establecimiento, la modalidad de uso y el equipamiento de frío con el que se contará. Las dosis ingresadas no podrán superar las necesarias para los Renspa atendidos ni la capacidad declarada, y cada depósito deberá mantener una reserva de un 10% para emergencias sanitarias, que solo podrá usarse con autorización del organismo.