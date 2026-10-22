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Francia confirmó la primera muerte humana por el virus Shamonda

El gobierno francés informó el primer caso documentado de infección humana, un germen detectado previamente solo en animales. El paciente, que estaba gravemente inmunodeprimido, falleció a comienzos de octubre.

El virus ha afectado principalmente a animales de granja. FOTO X @T13
El virus ha afectado principalmente a animales de granja. FOTO X @T13
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Francia confirmó la muerte de un paciente inmunodeprimido en Lyon a inicios de octubre por complicaciones cerebrales derivadas del virus animal Shamonda, el primer caso humano.
  • Se sospecha que la transmisión ocurrió por picadura de mosquito en el este francés. El patógeno circuló durante décadas en África y Asia afectando únicamente a ganado y equinos.
  • El gobierno descartó riesgos sanitarios para la población general, mientras avanzan los estudios epidemiológicos informados a la OMS para vigilar posibles mutaciones o brotes.
Resumen generado con IA

"A pesar de varias décadas de circulación del virus Shamonda en África y Asia, ningún caso humano había sido documentado hasta ahora. Se trata de un caso excepcional que se produjo en un paciente gravemente inmunodeprimido" hospitalizado en Lyon por una patología severa y que "falleció a inicios de octubre", indicaron los ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia en un comunicado conjunto este jueves.

Señalaron que la hipótesis es la de "una transmisión mediante la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este del país europeo, donde se ha constatado la circulación del virus entre animales durante la primavera y verano".

"No se ha identificado ningún riesgo"

Según las investigaciones realizadas, "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, con toda probabilidad, relacionadas con la infección por el virus Shamonda", precisaron las carteras. 

No obstante, las autoridades aclararon que "hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población en general", consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

En tanto, continúan las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas, las cuales han sido informadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, agregaron.

El ganado bovino es considerado el principal hospedador entre las especies animales que pueden infectarse. También se identificaron este verano casos esporádicos de infección en pequeños rumiantes y équidos en Francia.

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