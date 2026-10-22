Francia confirmó la primera muerte humana por el virus Shamonda

"A pesar de varias décadas de circulación del virus Shamonda en África y Asia, ningún caso humano había sido documentado hasta ahora. Se trata de un caso excepcional que se produjo en un paciente gravemente inmunodeprimido" hospitalizado en Lyon por una patología severa y que "falleció a inicios de octubre", indicaron los ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia en un comunicado conjunto este jueves.