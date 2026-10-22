EconomíaNoticias económicas

Quiénes cobran prestaciones de Anses hoy, 22 de octubre de 2026

Este jueves terminará el pago de las jubilaciones mínimas y, a partir del viernes, iniciará el depósito para las prestaciones que superen el monto más bajo.

Quiénes cobran prestaciones de Anses hoy, 22 de octubre de 2026
Foto: La Nación
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este 22 de octubre, la Anses completa el cronograma de pagos a jubilados que perciben la mínima y asignaciones familiares con DNI terminado en 9 en toda la Argentina.
  • El haber mínimo de octubre alcanza los $505.748,51 gracias a un bono de $70.000, mientras se liquidan también desempleo y asignaciones de pago único.
  • El viernes 23 comenzará el cobro para haberes superiores al básico, mientras se aguardan las subas de noviembre que se calcularán sin incluir el bono extraordinario.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) terminará el pago de algunos de sus beneficios este jueves 22 de octubre. El viernes 23, otras prestaciones iniciarán con su calendario antes de finalizar el mes. Los depósitos se harán según la terminación del documento de los titulares. Las prestaciones previsionales que se depositarán este jueves son:

Anses confirmó el aumento de AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las fechas de pago

Anses confirmó el aumento de AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las fechas de pago
  • Jubilados y pensionados que cobren la mínima con DNI terminados en 9
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 9
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 9
  • Titulares de Asignación de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todos los DNI, segunda quincena, hasta el 10 de noviembre
  • Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 0 y 1

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

Aumentos de Anses en noviembre

La jubilación básica que está depositándose actualmente es de $435.748,51. A este monto se suma el bono extraordinario que se paga hace dos años por $70.000, por lo que el total percibido en este mes llegó a $505.748,51. El cálculo con el aumento de noviembre deberá hacerse sobre el monto sin bono.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
1

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
2

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija
5

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Comentarios