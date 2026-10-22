Quiénes cobran prestaciones de Anses hoy, 22 de octubre de 2026

Resumen para apurados
- Este 22 de octubre, la Anses completa el cronograma de pagos a jubilados que perciben la mínima y asignaciones familiares con DNI terminado en 9 en toda la Argentina.
- El haber mínimo de octubre alcanza los $505.748,51 gracias a un bono de $70.000, mientras se liquidan también desempleo y asignaciones de pago único.
- El viernes 23 comenzará el cobro para haberes superiores al básico, mientras se aguardan las subas de noviembre que se calcularán sin incluir el bono extraordinario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) terminará el pago de algunos de sus beneficios este jueves 22 de octubre. El viernes 23, otras prestaciones iniciarán con su calendario antes de finalizar el mes. Los depósitos se harán según la terminación del documento de los titulares. Las prestaciones previsionales que se depositarán este jueves son:
- Jubilados y pensionados que cobren la mínima con DNI terminados en 9
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 9
- Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 9
- Titulares de Asignación de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todos los DNI, segunda quincena, hasta el 10 de noviembre
- Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 0 y 1
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Aumentos de Anses en noviembre
La jubilación básica que está depositándose actualmente es de $435.748,51. A este monto se suma el bono extraordinario que se paga hace dos años por $70.000, por lo que el total percibido en este mes llegó a $505.748,51. El cálculo con el aumento de noviembre deberá hacerse sobre el monto sin bono.
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