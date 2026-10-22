Milei volvió a cargar contra Pedro Sánchez y se metió en la campaña española

Madrid.- A las 9:55, diez minutos después del horario previsto, el presidente Javier Milei llegó a la sede del Casino de Madrid para participar del desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (NEF).
Según su sitio oficial, NEF se define como “una organización privada, independiente y sin banderia partidista fundada en España en el año 2000”. Además, desde la organización remarcan que su actividad “funciona como una tribuna de debate de referencia donde políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas dialogan sobre asuntos de actualidad nacional e internacional”.
Milei llegó al evento en el marco de un fuerte operativo de seguridad que por un instante cortó el tráfico de la calle Alcalá, una de las vías centrales e icónicas de la capital española.
“¿Va a extrañar a su amigo Abascal?”, “¿Qué opina de los últimos dichos de Pedro Sánchez?”, fueron algunas de las preguntas de la prensa que el mandatario argentino optó por no responder, antes de ingresar al edificio neobarroco que albergó el evento. Milei estuvo acompañado en su arribo por el el canciller Pablo Quirno.
La visita de Milei a España se da en el contexto de precampaña, a raíz de la decisión del presidente local, Pedro Sánchez, de convocar a elecciones anticipadas para el próximo mes. En este escenario volvió a cargar contra su par y principal del Partido Socialista Español (PSOE).
Durante su alocución de más de una hora, Milei tildó de “impresentable dictador” al líder socialista y realizó un llamamiento al “liberalismo” a “sacar a los socialistas a patadas” el próximo 29 de noviembre.
En esta línea, el dirigente libertario defendió también su amistad con Santiago Abascal (principal referente del partido VOX) e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular (PP) a quienes considera “amigos”. “Creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, aseguró.
Sin foto con Abascal
En esta oportunidad, el presidente argentino no se verá con el líder de Vox. Fuentes del partido de derecha le comunicaron a Milei que el dirigente y candidato mantendrá su agenda de precampaña y que estaría recorriendo las zonas de Galicia y Asturias.
Con quien sí se reuniría en Madrid es con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y también con el director de la Fundación Disenso -vinculada a Vox-, Jorge Martín Frías.
Baja trascendencia
Para los medios locales la llegada de Milei a España fue importante, pero no lo suficiente para dicha noticia se ubique en la portada de los principales diarios.
Las ediciones de ayer de El País y El Mundo no ubicaron entre sus principales titulares de la versión impresa el dato de que Milei llegó a España para participar de diversas actividades públicas.