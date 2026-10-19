Kylie Jenner lució el icónico Fantasy Bra de Victoria’s Secret valuado en U$S 50 millones

El histórico Fantasy Bra de Victoria’s Secret

El desfile anual de Victoria’s Secret tiene algunas sorpresas y momentos destacados. Uno de ellos es la salida en común de todas las modelos al frente de la pasarela. Pero otro, el que está directamente relacionado con el diseño y la ostentación, es el “Fantasy Bra”, una pieza de lencería convertida en una obra de alta joyería que la marca presenta cada año en su desfile anual.