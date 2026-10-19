Kylie Jenner lució el icónico Fantasy Bra de Victoria’s Secret valuado en U$S 50 millones

El debut de Kylie Jenner como uno de los ángeles de Victoria’s Secret fue un absoluto escándalo. No solo por ser una de las modelos mejor pagadas y más populares de todo el mundo, sino por lo que la marca le asignó utilizar en la pasarela. La menor de las Kardashian-Jenner lució el inigualable “Fantasy Bra”, un corpiño valuado en US$ 50 millones.
Este domingo, los Sony Pictures Studios fueron la sede que albergó la nueva edición del desfile de Victoria’s Secret en Los Ángeles, Estados Unidos. En la pasarela se vio a modelos icónicas como Adriana Lima, Gigi y Bella Hadid, Candice Swanepoel, Natalia Bryant y Carla Moragas. Pero nada ni nadie lució más que el corpiño de diamantes millonario.
El histórico Fantasy Bra de Victoria’s Secret
El desfile anual de Victoria’s Secret tiene algunas sorpresas y momentos destacados. Uno de ellos es la salida en común de todas las modelos al frente de la pasarela. Pero otro, el que está directamente relacionado con el diseño y la ostentación, es el “Fantasy Bra”, una pieza de lencería convertida en una obra de alta joyería que la marca presenta cada año en su desfile anual.
Cada nuevo modelo tiene un diseño diferente. Lo que prima en su composición no es la tela como material de armado, sino las estructuras de metales, piedras preciosas e incrustaciones. Se utilizó oro, platino, zafiros, rubíes y otros elementos. Recibir esta pieza para desfilarla suele considerarse un gran privilegio al que solo algunas modelos reconocidas y de élite tienen acceso.
El “bra” millonario de Kylie Jenner
El corpiño que utilizó Kylie Jenner fue el primero producido después de años de ausencia en los desfiles. Se produjo en colaboración con la joyería Jacob & Co, una empresa estadounidense de alta joyería y relojería de lujo fundada en 1986. Se le incrustaron 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo central. En total, quedó valuado en US$ 50 millones.
La marca reveló que, además de los diamantes, tiene un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates. Según la revista Vogue España, 15 artesanos trabajaron en él durante más de 1.000 horas. El corpiño pesa cerca de dos kilos y se convirtió en el más caro de la historia.
El año pasado, según contó Adam Selman, director creativo de la marca, el “Fantasy Bra” fue una de las mayores demandas tras el desfile. Por eso, pensaron cómo reincorporarlo de “una forma divertida y exagerada”. En definitiva, describió al artilugio de lencería como “una pieza de joyería y arte verdaderamente exagerada” y como “casi una pieza de museo”.