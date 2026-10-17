Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: ocho puertos superaron el nivel de evacuación y crece la alerta en el Litoral

Resumen para apurados
- Ocho puertos del Litoral argentino superaron hoy el nivel de evacuación por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, impulsada por intensas lluvias ligadas a El Niño.
- Las intensas precipitaciones en la cuenca alta de Brasil y Paraguay saturaron la represa Yacyretá, cuyas compuertas abiertas aceleraron el avance del caudal hacia el sur.
- El INA prevé que el pico avanzará hacia Santa Fe y Entre Ríos en las próximas semanas, por lo que se evalúan nuevas medidas de alerta y evacuación en zonas ribereñas.
Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay mantienen en alerta a distintas localidades del noreste y el Litoral argentino. Ocho puertos alcanzaron el nivel de evacuación y otros nueve permanecen bajo alerta, mientras los registros muestran que el agua continúa subiendo en varios puntos de la región.
Aunque las lluvias dieron una tregua, las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA) indican que la crecida podría avanzar hacia el sur durante las próximas semanas. El fenómeno afecta a provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, y mantiene la preocupación por la posible llegada del agua a zonas habitadas.
Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: qué localidades están más comprometidas
Los registros de altura de los ríos publicados por la Prefectura Naval Argentina muestran que los niveles continúan en ascenso en distintos tramos de la cuenca, desde el Río de la Plata hasta el río Paraguay.
De los ocho puertos que superaron el nivel de evacuación, cuatro registraban una bajante: Iguazú, Libertad, Eldorado y Libertador, todos ubicados en Misiones. En cambio, el agua seguía creciendo en Ituzaingó, Corrientes, e Isla del Cerrito, Chaco. En Santa Ana y Paso de los Libres, ambas localidades correntinas, los niveles permanecían estables.
La situación también requiere atención en los puntos que todavía se encuentran bajo alerta. Sobre el río Paraná, el nivel del agua continúa subiendo en Itatí y Paso de la Patria, en Corrientes, y en Barranqueras, Chaco. En tanto, Boca Gualeguaychú, en Entre Ríos, también registra una tendencia ascendente.
En el río Uruguay, los niveles se mantienen estables en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland, en Corrientes. Por su parte, Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, presenta una leve bajante.
El Niño y las lluvias intensas: por qué se agrava la situación en el Litoral
Las precipitaciones intensas registradas días atrás en la cuenca alta del Plata contribuyeron a elevar los niveles de los ríos. Esta región comprende Misiones y sectores del sur de Brasil y Paraguay, donde una parte importante del agua termina desplazándose hacia el Litoral argentino.
La geógrafa María De Estrada, especialista en gestión del riesgo de desastres y eventos climáticos extremos, explicó, en declaraciones citadas por La Nación, que las características geográficas de la región influyen en el impacto de las crecidas.
Según señaló, el agua acumulada en la cuenca alta termina llegando a las provincias del Litoral, que se ven especialmente afectadas por la pendiente del terreno.
Si bien los niveles actuales no superan los máximos históricos de la región, la especialista advirtió que el escenario puede anticipar algunas de las consecuencias de un episodio intenso de El Niño.
El último informe semanal del Instituto Nacional del Agua prevé lluvias ligeras en la cuenca alta del Plata. Aunque su impacto sobre los grandes ríos del Litoral y sus afluentes sería moderado, la evolución de los niveles dependerá de las condiciones hidrológicas de las próximas jornadas.
Qué se espera para los próximos días en el río Paraná
Las proyecciones del INA anticipan que la crecida continuará desplazándose hacia el sur durante las próximas semanas. En varias localidades, los niveles podrían alcanzar umbrales que requieren mayores medidas de prevención.
Entre los puntos señalados en el pronóstico se encuentran:
- Corrientes, Barranqueras y Goya: se preveía que el agua alcanzara el nivel de evacuación a partir del día siguiente al informe.
- Reconquista, Santa Fe: el nivel de alerta estaba previsto para el 16 de octubre y el de evacuación para el 18.
- La Paz, Entre Ríos: se esperaba alcanzar el nivel de alerta el 19 de octubre y el de evacuación a partir del 21.
- Santa Fe y Paraná: el INA proyectaba que el río podría superar el nivel de alerta durante los últimos diez días de octubre.
Estas fechas corresponden a las previsiones incluidas en el informe citado y no deben interpretarse como confirmaciones de que los niveles se hayan alcanzado efectivamente.
La represa de Yacyretá mantiene abiertas sus compuertas
Otro de los factores que forman parte del escenario hidrológico es la situación de la represa binacional Yacyretá. Según sus últimos reportes mencionados en la información de referencia, las compuertas permanecían abiertas y se registraba una sobrecarga del 56% en lo que iba de octubre.
El agua descargada llega al río Paraná y se incorpora a una cuenca que ya presenta niveles elevados en distintos puntos.
La evolución de las crecidas dependerá de las lluvias, los aportes de los afluentes y las condiciones del caudal en los próximos días. Mientras tanto, el seguimiento de los registros oficiales será clave para evaluar el riesgo en las localidades ribereñas y determinar si es necesario adoptar medidas de evacuación.