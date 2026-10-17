Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: ocho puertos superaron el nivel de evacuación y crece la alerta en el Litoral

La situación también requiere atención en los puntos que todavía se encuentran bajo alerta. Sobre el río Paraná, el nivel del agua continúa subiendo en Itatí y Paso de la Patria, en Corrientes, y en Barranqueras, Chaco. En tanto, Boca Gualeguaychú, en Entre Ríos, también registra una tendencia ascendente.