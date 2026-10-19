El último mensaje que la docente desaparecida en Corrientes le envió a su hijo antes de perder contacto
La familia de Nancy Estela Godoy, de 52 años, reclama respuestas por su desaparición en Esquina. La mujer fue vista por última vez el 6 de octubre y hay dos peones detenidos en la causa. Su hijo reveló cuál fue el último intercambio que mantuvieron por WhatsApp.
Resumen para apurados
- La docente Nancy Godoy desapareció en Esquina, Corrientes, tras salir a dar clases en una escuela rural en octubre, caso por el cual hay dos peones detenidos y reclamos familiares.
- Su hijo reveló el último mensaje de la docente y sospecha que no se fue sola, pues halló sus pertenencias en la escuela mientras la policía rastrilla áreas de difícil acceso.
- La familia reclama celeridad judicial y teme impunidad, comparando el hecho con el caso Loan, mientras se aguardan peritajes sobre los detenidos y nuevos rastrillajes.
La búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años desaparecida en la localidad correntina de Esquina, continúa mientras crece la preocupación de sus familiares. En las últimas horas, su hijo Sebastián contó cómo fue el último contacto que tuvo con ella y cuestionó la falta de información sobre el avance de la investigación.
La mujer fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Desde entonces, no se conoce su paradero.
Qué decía el último mensaje de Nancy Godoy
Según relató Sebastián, el último intercambio con su madre ocurrió al día siguiente de su desaparición, el miércoles 7 de octubre, cerca de las 8 de la mañana. Nancy le escribió por WhatsApp, como solía hacerlo habitualmente, para avisarle que estaba bien.
“Me mandó un mensaje como siempre, para que sepa que estaba bien”, recordó el joven.
El mensaje de la docente fue breve: “Hola, bien. Allá”. Después, Nancy le preguntó cómo estaba. Sebastián respondió aproximadamente una hora más tarde, pero el mensaje ya no llegó a destino.
“Siempre me respondía cortito. Después me puso ‘cómo estás’ y yo le respondí una hora después, pero ya no le llegó el mensaje”, explicó.
Ese intercambio se convirtió en uno de los últimos registros de comunicación entre madre e hijo y alimenta la incertidumbre de la familia, que todavía espera conocer qué ocurrió con la docente.
El reclamo de la familia por la investigación
A medida que pasan los días sin novedades sobre el paradero de Nancy, sus familiares expresan su malestar por la falta de información oficial. Sebastián aseguró que el fiscal a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera, les había dicho que se acercaría al campamento donde se concentran los familiares y las tareas de búsqueda, pero que todavía no se había presentado.
“No tenemos noticias todavía. El fiscal dijo que iba a venir al campamento y todavía no llegó”, manifestó el joven. También cuestionó el impacto que la espera tiene sobre sus seres queridos: “Están jugando con la angustia y los sentimientos de los hijos y de la familia, una vergüenza”.
Sebastián también relató una situación que, según su testimonio, le generó sospechas durante las primeras horas de búsqueda. Contó que cuando fueron hasta la escuela no les permitieron ingresar, aunque pudo observar desde una ventana algunas pertenencias de su madre.
“Vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana. No estaba la bolsa transparente que había llevado”, detalló.
Las sospechas sobre lo que ocurrió en la escuela rural
La familia descarta que Nancy se haya marchado por voluntad propia y sostiene que alguien pudo haberla engañado o presionado para sacarla del establecimiento educativo. Sebastián remarcó que su madre llevaba poco tiempo en ese puesto de trabajo y que necesitaba ayuda para trasladarse por la zona rural.
De acuerdo con su relato, Nancy tenía trato con un matrimonio que le prestaba caballos para movilizarse y con los peones que trabajaban en la estancia. El joven señaló que su madre mantenía una relación de confianza con los propietarios porque necesitaba orientación para desplazarse por el lugar.
“Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa”, sostuvo.
El hijo de la docente también describió a su madre como una mujer trabajadora y afirmó que no encuentra motivos para pensar que se haya alejado por sus propios medios.
Hay dos peones detenidos por la desaparición
En el marco de la investigación, la Justicia dispuso la detención de dos peones. Mientras tanto, la Policía de Corrientes mantiene los rastrillajes en sectores rurales de difícil acceso de Esquina, con el objetivo de encontrar elementos que permitan reconstruir lo sucedido y dar con el paradero de Nancy.
Sin embargo, Sebastián afirmó que la familia no recibió detalles suficientes sobre las medidas adoptadas ni sobre los elementos reunidos durante los operativos.
“Todavía no nos dijeron nada de la búsqueda, quiénes son los detenidos, qué encontraron, nada”, reclamó.
Ante la falta de respuestas, el joven comparó la situación que atraviesan con el caso de Loan Peña y describió la sensación de desamparo que, según dijo, experimentan sus familiares.
“Estamos luchando solos contra todos. Me hace acordar mucho al caso Loan. Es como David contra Goliat: el dinero y el poder contra una trabajadora sencilla, que quería ganarse un mango más porque somos humildes y no nos alcanza”, expresó.
La nuera de Nancy también pidió que se esclarezca la desaparición y cuestionó el trabajo de las autoridades. La familia reclama mayor información sobre la causa y busca asesoramiento legal para conocer qué ocurrió con la docente.