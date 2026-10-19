El último mensaje que la docente desaparecida en Corrientes le envió a su hijo antes de perder contacto

El reclamo de la familia por la investigación

A medida que pasan los días sin novedades sobre el paradero de Nancy, sus familiares expresan su malestar por la falta de información oficial. Sebastián aseguró que el fiscal a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera, les había dicho que se acercaría al campamento donde se concentran los familiares y las tareas de búsqueda, pero que todavía no se había presentado.