Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

“Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? ¿Quién va a defender a la sociedad si los policías sienten que la Justicia, o que una fiscal, insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?”, la enfrentó Bullrich.