Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

Resumen para apurados
- En el Senado, Patricia Bullrich anunció este miércoles que votará contra el pliego de la fiscal Susana Pernas, enviado por Milei, por haber pedido cárcel para el policía Chocobar.
- En la Comisión de Acuerdos, Bullrich cuestionó a Pernas por apelar la condena de Chocobar. La fiscal defendió su labor técnica y negó animosidad hacia las fuerzas policiales.
- La decisión exhibe diferencias públicas dentro del oficialismo respecto a las designaciones judiciales y anticipa un debate complejo para aprobar el pliego en el recinto.
La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de designaciones judiciales y anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo (PE).
“Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”, adelantó Bullrich en sus redes sociales luego de la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. “Del lado de la gente, siempre”, agregó.
La senadora argumentó que se opondrá a la designación porque Pernas “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista”. “Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, agregó.
“Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia”, sostuvo Bullrich.
El cruce entre Bullrich y Pernas por el caso Chocobar
Pernas asistió a la audiencia de este miércoles para defender su candidatura para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2, propuesta por el Poder Ejecutivo.
Durante la audiencia, Bullrich repasó el recorrido judicial de la causa. En primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, con exceso en la legítima defensa. Luego, la Cámara de Casación redujo la pena y consideró que se trató de un exceso en el cumplimiento del deber. Ante esa resolución, la fiscalía de Pernas recurrió a la Corte Suprema para pedir una pena mayor.
“Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? ¿Quién va a defender a la sociedad si los policías sienten que la Justicia, o que una fiscal, insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?”, la enfrentó Bullrich.
Y concluyó: “Me deja grandes dudas su actuación”.
La fiscal defendió su proceder y argumentó que la causa mostraba un exceso en las funciones de Chocobar. También recordó que no había considerado el caso como uno de “gatillo fácil”.
“No tengo ningún problema con las fuerzas de seguridad”, introdujo Pernas.
Luego de un intenso debate sobre la causa, Bullrich pidió “dejar sentada” su posición. “Es muy importante entender -los jueces o los fiscales hablan por sus fallos- (que) en la Argentina en muchísimos casos ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados. Yo creo que esa es una doctrina que tiene que cambiar para que la Policía pueda sentirse respaldada”, sostuvo.
Enseguida, cruzó nuevamente a la fiscal: “Para usted, Chocobar, en este caso, ¿actuó como delincuente o como policía?”.
Pernas afirmó que “en ningún momento” dijo que hubiera actuado como delincuente e insistió en que interpretó su accionar como un exceso y no como un caso de “gatillo fácil”.
“Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona [...] La prácticamente acusación que recibo en este momento me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal”, respondió.
“No estoy en contra de la Policía”, añadió la funcionaria, y pidió a “todos los senadores” que analizaran su situación.
Bullrich volvió a defender al policía condenado
Bullrich volvió a defender a Chocobar, sobre quien consideró que realizó un “acto heroico” por el cual está “injustamente condenado”. También señaló que es “importante” que los senadores se “enteren” de la situación porque estaban “votando una fiscal de menores”.
El policía Luis Chocobar mató a balazos a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que, durante un violento robo, dejó al borde de la muerte a un turista estadounidense que paseaba por La Boca. El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
“Usted podrá sentirse injustamente tratada. Este es un caso que fue de público conocimiento y usted tomó una posición. Banque su posición. Yo le voy a decir que creo que esa posición lo único que hace es aletargar el trabajo policial en la Argentina”, cerró Bullrich, en un cruce que se extendió durante casi media hora.