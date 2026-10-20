“Te fuiste en mis manos”: el desgarrador mensaje de El Polaco tras la muerte de su abuela
El referente de la cumbia, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, dedicó una conmovedora despedida en Instagram a su abuela paterna. Recordó los botines rotos de su niñez, su contención y el golpe por los duelos recientes.
Resumen para apurados
- El cantante Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk despidió en Instagram a su abuela paterna, quien falleció recientemente y fue un pilar clave durante su infancia.
- El artista relató cómo ella lo protegió ante la pobreza y la violencia infantil. El deceso se suma a la muerte de su abuelo en agosto y a las pérdidas de su padre y su tío.
- La publicación generó conmoción y múltiples condolencias de seguidores y colegas de la música tropical, visibilizando los sucesivos duelos familiares que atraviesa el músico.
El referente de la música tropical, "El Polaco", atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras confirmar la muerte de su abuela paterna. A través de un desgarrador testimonio publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de cumbia compartió el dolor por la pérdida de la mujer que fue su sostén en los momentos más oscuros de su niñez. Con una serie de posteos e historias conmovedoras, el artista abrió su corazón ante sus millones de seguidores para rendirle homenaje a su gran refugio emocional.
El impacto del mensaje comenzó con una imagen íntima y estremecedora en la que se podía ver la mano del músico sosteniendo la de su abuela en sus últimos minutos de vida. Junto a esa fotografía, el cantante expresó su profunda gratitud por los años de amor incondicional que recibió. Sin embargo, la frase que quebró a sus fanáticos fue la que describió el instante final del adiós: “Te fuiste en mis manos. Ahora estás con papi, el abuelo y el tío. Ya está, basta de sufrir”.
Horas más tarde, el intérprete amplió su homenaje con una publicación más extensa, acompañada por una foto junto a la mujer. En ese texto, repasó pasajes inéditos de su crecimiento y destacó el rol maternal que ella ocupó cuando sus sueños musicales aún parecían inalcanzables. "Me cuidaste como una madre. Cuando nadie confiaba en mí vos me escuchabas, y aunque mucho no te gustaba que cante, me acompañabas", confesó con absoluta honestidad.
"Violencia, tristeza y pobreza": el refugio maternal en los años más difíciles
Entre los recuerdos más emotivos que compartió el cantante, sobresalió la evocación de las carencias materiales y los momentos de vulnerabilidad que marcaron su infancia. "En los momentos más tristes de mi infancia, cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas y me ponías bajo tus brazos", rememoró, dejando al descubierto la contención incondicional que le brindó su abuela.
En ese mismo sentido, el artista trajo a la memoria pequeñas anécdotas de su niñez que reflejaban la generosidad de la mujer frente a la escasez económica. Contó que cuando jugaba al fútbol y sus calzados estaban arruinados, ella lo sorprendía con gestos inolvidables. "Cuando jugaba al fútbol y tenía los botines rotos, no decías nada y me sorprendías con los que a mí me gustaban. Me acuerdo de los Lotto rojos que los usaba hasta para dormir", relató con profunda nostalgia.
La fe ciega que su abuela tenía en su futuro también ocupó un lugar central en sus palabras en redes sociales. El músico reveló que ella siempre intuyó que estaba destinado a lograr cosas significativas, incluso antes de consagrarse en la música tropical. "Siempre me dijiste que cuando nací todos decían que iba a ser alguien importante… no sé si lo soy o no, lo que sé es que para vos sí fui el mejor", expresó emocionado.
Post Instagram
Una seguidilla de pérdidas familiares que entristecen al cantante
La partida de su abuela paterna no es un hecho aislado, sino que representa un nuevo y duro golpe para la familia del artista. Apenas dos meses antes, el pasado 20 de agosto, El Polaco había sufrido la muerte de su abuelo, a quien llamaba afectuosamente "Velito". Aquella pérdida también había motivado una carta pública en la que destacó la historia de esfuerzo del hombre que llegó en barco desde Europa en 1935.
Con este nuevo duelo, el artista imaginó un reencuentro espiritual entre sus seres queridos fallecidos, entre los que también se encuentran su padre y su tío. "Te toca descansar y encontrarte con tus hijos y tu marido que tanto estabas extrañando. La palabra te amo queda corta, gracias por tanto tanto tanto amor", escribió en el tramo final de su carta pública. La publicación se viralizó rápidamente en Instagram, generando miles de mensajes de apoyo de sus fanáticos y colegas de la cumbia.
Para cerrar su despedida, el músico definió la calidez humana de su abuela con una última frase dedicada a su memoria. "Fuiste un ángel en vida. Te dije el otro día que tenías que haber sido un poco mala, pero no estaba en tu ADN", concluyó, despidiendo a la mujer que prometió recordar para siempre junto a sus hijas.