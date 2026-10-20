“Te fuiste en mis manos”: el desgarrador mensaje de El Polaco tras la muerte de su abuela

El referente de la música tropical, "El Polaco", atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras confirmar la muerte de su abuela paterna. A través de un desgarrador testimonio publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de cumbia compartió el dolor por la pérdida de la mujer que fue su sostén en los momentos más oscuros de su niñez. Con una serie de posteos e historias conmovedoras, el artista abrió su corazón ante sus millones de seguidores para rendirle homenaje a su gran refugio emocional.