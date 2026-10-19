El casamiento del "Turco" García y Mariela Prieto: cincuenta invitados, música en vivo y tres décadas de historia

El entretenimiento de la velada estuvo encabezado por un show a pura cumbia en vivo de El Polaco, quien puso a cantar y bailar a todos los invitados en la pista. Entre los asistentes destacaron varios exparticipantes del reality Gran Hermano, como Solange Abraham, "Campanita" Pereira, Franco Poggio, Tamara Paganini, Nenu López y Cinzia Francischiello. También acompañaron a los novios Christian Sancho, Celeste Muriega, Kennys Palacios y Andrea del Boca, quien aprovechó la ocasión para festejar el inicio de su cumpleaños número 61.