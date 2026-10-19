El casamiento del "Turco" García y Mariela Prieto: cincuenta invitados, música en vivo y tres décadas de historia
Luego de superar tres décadas juntos y una comentada crisis mediática, el exfutbolista y la exparticipante de Gran Hermano dieron el "sí" en una celebración al aire libre rodeados de familiares y figuras del espectáculo.
Resumen para apurados
- Claudio "Turco" García y Mariela Prieto se casaron este sábado en Ituzaingó para formalizar tres décadas de relación en la fecha exacta de su aniversario de noviazgo.
- La celebración incluyó un show de El Polaco y figuras del espectáculo, concretándose tras superar una reciente crisis mediática por el paso de Prieto por Gran Hermano.
- El enlace sella definitivamente la reconciliación del matrimonio, dejando atrás los rumores de ruptura y consolidando un proyecto familiar iniciado a fines de los años noventa.
Claudio García y Mariela Prieto formalizaron su historia de amor con un emotivo casamiento celebrado el sábado 17 de octubre en la localidad bonaerense de Ituzaingó. La fecha, elegida especialmente por coincidir con el aniversario de noviazgo de la pareja, sirvió para dar un nuevo significado a tres décadas de relación y dejar atrás los recientes momentos de tensión mediática. La ceremonia civil y religiosa y el posterior festejo se desarrollaron en el Palacio D'Or Eventos, en Parque Leloir.
El esperado acontecimiento reunió a familiares, amigos íntimos y una gran convocatoria de personalidades del espectáculo argentino. La jornada combinó un encuentro al aire libre en un jardín ambientado para la ocasión incluyendo un gran despliegue festivo dentro del salón principal.
Una ceremonia al aire libre, juramento de amor y looks de gala
El momento central del casamiento se llevó a cabo en un altar montado bajo un dosel nupcial en el jardín, donde un cura bendijo la unión frente a los seres queridos de la pareja. Mariela Prieto hizo su ingreso descendiendo por una escalera caracol al compás de un saxofón, acompañada hasta el altar por su padre. Durante el intercambio de alianzas, la novia le dedicó emotivas palabras al exfutbolista: "Tanto que te quiero, te amo, quiero que seas feliz con nuestra familia para siempre".
Para la celebración, Prieto deslumbró con un vestido de novia blanco estilo princesa con corsé escote corazón bordado en pedrería y amplia falda de tul con encaje floral. Completó su estilismo con guantes cortos de encaje, tiara brillante, collar de pedrería y velo traslúcido, antes de cambiarse por un minivestido con flecos para el baile. Por su parte, Claudio García lució un esmoquin negro clásico con solapa de raso, camisa de etiqueta, moño y un ramillete floral en la solapa.
Vals, fiesta multitudinaria y el show en vivo de El Polaco
Tras formalizar la unión ante el oficiante, los recién casados ingresaron al salón principal bailando e inauguraron la noche con el tradicional primer vals como marido y mujer. La ambientación incluyó detalles cuidados como pequeños souvenirs en cajitas blancas y una plataforma de grabación giratoria para fotos.
El entretenimiento de la velada estuvo encabezado por un show a pura cumbia en vivo de El Polaco, quien puso a cantar y bailar a todos los invitados en la pista. Entre los asistentes destacaron varios exparticipantes del reality Gran Hermano, como Solange Abraham, "Campanita" Pereira, Franco Poggio, Tamara Paganini, Nenu López y Cinzia Francischiello. También acompañaron a los novios Christian Sancho, Celeste Muriega, Kennys Palacios y Andrea del Boca, quien aprovechó la ocasión para festejar el inicio de su cumpleaños número 61.
Tres décadas de historia y una crisis mediática superada
La historia de amor entre Claudio García y Mariela Prieto comenzó a fines de la década de 1990, cuando se conocieron en una agencia de autos. A lo largo de 30 años, construyeron una familia junto a su hijo Yamil García y superaron momentos complejos, como el acompañamiento incondicional de Prieto durante la etapa de lucha del exfutbolista contra las adicciones.
El vínculo cobró una renovada exposición pública este año a raíz de la participación de Mariela en el reality Gran Hermano: Generación Dorada. Una fallida boda simulada dentro del programa, a la que García no asistió, generó fuertes especulaciones de separación. Sin embargo, el propio exfutbolista aclaró en audios difundidos por Mica Viciconte que el casamiento era "sagrado" y debía realizarse en el Registro Civil y en la iglesia, sellando finalmente una reconciliación que coronó tres décadas de amor.