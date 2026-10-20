Reconstruyen el accidente de Marcela Ortiz: las últimas horas, el auto y la hipótesis médica
Horas antes de perder el control de su vehículo en Benavídez, la exmodelo compartió una salida con una amiga y pasó por una farmacia para comprar un remedio. La investigación judicial busca determinar si sufrió una descompensación cardíaca previa mientras conducía.
Resumen para apurados
- La actriz Marcela Ortiz murió el sábado en Benavídez tras caer con su auto a un zanjón, presuntamente tras sufrir una descompensación cardíaca al volante.
- Horas antes, Ortiz fue al cine con una amiga y retiró medicación para el corazón. Al volver sola a su casa, su auto despistó hacia una zanja sin realizar maniobras bruscas.
- La Justicia investiga el hecho como averiguación de causales de muerte y ordenó una autopsia para precisar si falleció por la falla cardíaca o a raíz del impacto del choque.
La exmodelo y actriz Marcela Ortiz falleció a los 61 años tras sufrir un violento despiste automovilístico en la localidad bonaerense de Benavídez, en el partido de Tigre. La artista conducía su vehículo Renault Sandero gris cuando perdió el control y cayó dentro de un zanjón a la vera del camino. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los profesionales médicos no lograron reanimarla y se constató su deceso.
Las horas previas: cine, helado y una farmacia
Según la reconstrucción brindada por la periodista Fernanda Iglesias, la jornada del sábado de Ortiz transcurrió con normalidad junto a su amiga Samantha Farjat. Ambas compartieron una salida durante la tarde en la que fueron al cine y luego pasaron por una heladería.
Marcela habÃa ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazÃ³n.— Fernanda Iglesias (@ferigleok) October 19, 2026
Antes de regresar a sus domicilios, realizaron una última parada en una farmacia. Allí, Ortiz adquirió un medicamento recetado que utilizaba de manera habitual por un problema cardíaco. Tras efectuar la compra, la exmodelo llevó a su amiga hasta su casa y emprendió en soledad el trayecto de regreso hacia su hogar.
El hallazgo del auto y el operativo de rescate
Poco tiempo después de despedir a su amiga, el automóvil de la exmodelo sufrió el despiste que terminó con el rodado en una zanja. Los primeros efectivos policiales y el cuerpo de bomberos que arribaron a la escena encontraron a Ortiz dentro del vehículo. La actriz permanecía inconsciente, aunque tenía colocado el cinturón de seguridad.
Los bomberos trabajaron para extraer a la conductora, mientras la ambulancia montaba el operativo médico en el lugar. El personal sanitario le aplicó maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizó el desfibrilador e inyectó dosis de adrenalina, pero la mujer no mostró respuesta.
Durante el procedimiento de rescate, el teléfono celular de la artista comenzó a sonar en la escena. Era Samantha Farjat, quien intentaba comunicarse para verificar que su amiga hubiese arribado sin inconvenientes a su domicilio. Tras responder la llamada, los efectivos le informaron lo sucedido y la mujer se trasladó al sitio del siniestro.
La hipótesis médica y la causa judicial
En cuanto a los motivos que desencadenaron la pérdida de control del vehículo, según relató el periodista Luis Ventura, su hija Shelsian, de 26 años, llegó al lugar e indicó que su madre habría sufrido un paro cardíaco previo mientras manejaba. Esta descompensación médica previa explicaría por qué el automóvil se despistó hacia el zanjón sin registrar maniobras bruscas.
La causa quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes, bajo la carátula preventiva de "Averiguación causales de muerte". La Justicia dispuso la realización de la autopsia para confirmar de forma fehaciente si el fallecimiento se produjo por la afección cardíaca o a raíz de las lesiones del impacto.