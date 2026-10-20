Reconstruyen el accidente de Marcela Ortiz: las últimas horas, el auto y la hipótesis médica

La exmodelo y actriz Marcela Ortiz falleció a los 61 años tras sufrir un violento despiste automovilístico en la localidad bonaerense de Benavídez, en el partido de Tigre. La artista conducía su vehículo Renault Sandero gris cuando perdió el control y cayó dentro de un zanjón a la vera del camino. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los profesionales médicos no lograron reanimarla y se constató su deceso.