Mario Pergolini lloró al recordar a su mamá antes del Día de la Madre

Resumen para apurados
- Mario Pergolini lloró en su programa de eltrece al recordar a su madre, Beatriz Mancione, antes del Día de la Madre, tras su fallecimiento en mayo pasado.
- Durante una consigna al aire, el conductor agradeció emocionado la libertad que ella le dio y reflexionó sobre las particularidades del vínculo con una madre.
- Este homenaje cobra relevancia al ser el primer Día de la Madre que Pergolini transita sin Beatriz, mostrando una faceta íntima e inédita ante la audiencia.
A pocos días del Día de la Madre, Mario Pergolini protagonizó un momento de profunda emoción en televisión. El conductor recordó a su mamá, Beatriz Mancione, quien falleció en mayo pasado, y no pudo contener las lágrimas al dedicarle unas palabras en su programa Otro Día Perdido, que se emite por eltrece.
El homenaje surgió a partir de una consigna sencilla, pero cargada de significado: “¿Qué le dirías a mamá?”. Cuando llegó su turno, Pergolini intentó expresar sus sentimientos frente a las cámaras, aunque la emoción lo desbordó antes de que pudiera hablar.
Finalmente, logró compartir un mensaje breve que resumió el agradecimiento hacia su madre y una enseñanza que, según reconoció, comprendió con el paso del tiempo.
Con la voz quebrada, el conductor expresó: “Bueno, mamá, no estás para este domingo, pero gracias por la libertad. La verdad es que lo entendí tarde, pero gracias”.
Sus palabras estuvieron centradas en la libertad que Beatriz le había dado y en el valor que esa actitud tuvo en su vida. Más allá de la tristeza por su ausencia, Pergolini eligió destacar una enseñanza que pudo reconocer con mayor claridad a medida que pasaron los años.
De regreso en el piso, profundizó su reflexión sobre el vínculo entre una madre y sus hijos y explicó por qué considera que esa relación tiene características propias, diferentes de las que se construyen con un padre.
“Mamá no es papá. Mamá es esa mujer que te trata siempre como si fueras chiquito, es como otra cosa, otra relación que uno tiene con las madres”, sostuvo.
Con esa definición, Pergolini describió una forma particular de amor materno: la de una mujer que sigue viendo a sus hijos como chicos incluso cuando crecieron y comenzaron a recorrer su propio camino.
El momento adquirió un significado especial en la antesala del Día de la Madre, que este año será el primero que el conductor transite sin Beatriz, a quien recordó públicamente con un mensaje de agradecimiento y emoción.