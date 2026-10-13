Mario Massaccesi conmovió al contar su dura infancia en el programa de Mario Pergolini: “Situaciones terribles”

Este lunes por la noche, Mario Massaccesi fue el invitado de Mario Pergolini en “Otro día perdido”. Durante la entrevista, el conductor y periodista reflexionó sobre su actualidad, sobre cómo llegó hasta donde hoy está y reveló datos devastadores sobre el camino que recorrió y la dura infancia que tuvo. A pesar de los momentos difíciles, eligió un camino que lo alejó de todo ese mal.