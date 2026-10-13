Mario Massaccesi conmovió al contar su dura infancia en el programa de Mario Pergolini: “Situaciones terribles”

Resumen para apurados
- Mario Massaccesi relató este lunes en el ciclo de Mario Pergolini las traumáticas vivencias y manipulaciones que marcaron su infancia, buscando inspirar resiliencia.
- El conductor reveló que la muerte de su madre a sus 33 años fue el punto de quiebre para romper el silencio, superar la culpa y refugiarse profesionalmente en el periodismo.
- Hoy volcado al coaching y los libros, el periodista utiliza su historia de superación personal para conectar con el público y promover mensajes de empatía y crecimiento.
Este lunes por la noche, Mario Massaccesi fue el invitado de Mario Pergolini en “Otro día perdido”. Durante la entrevista, el conductor y periodista reflexionó sobre su actualidad, sobre cómo llegó hasta donde hoy está y reveló datos devastadores sobre el camino que recorrió y la dura infancia que tuvo. A pesar de los momentos difíciles, eligió un camino que lo alejó de todo ese mal.
Hoy, Massaccesi se dedica al coaching. Escribió tres libros, lleva años en el periodismo y llena salas teatrales compartiendo el mensaje que le dejó la vida y las enseñanzas que le dejó cada uno de los momentos que pasó. El conductor eligió hacer de su pasado, de una infancia con carencias, un trampolín de resiliencia para lograr ser feliz.
La dura infancia de Mario Massaccesi
Massaccesi elige entrar y salir cantando de su trabajo, una actitud que se percibe como rara pero que él elige mantener. También forma parte de su actitud diaria compartir con generosidad, el servicio y ser empático con lo que sucede a su alrededor. Pero la vida no siempre lo trató de la misma manera. Su punto de partida fue el momento en que pudo librarse del dolor, según él mismo contó.
“Vengo de una infancia con muchos dolores, con situaciones muy terribles y crueles que ni siquiera las pude charlar en su momento con mi madre”, contó. El fallecimiento de su madre, cuando él aún era joven, constituyó un momento bisagra en su vida. “El día que murió y yo me quedé con esa historia sin contar, dije: ‘Yo no voy a esperar a mañana porque puede no haber mañana’”, cerró.
La recuperación de Massaccesi tras la muerte de su madre
Sin dar más detalles de los momentos que atravesó, solo eligió catalogarlos como actos de manipulación. “Me di cuenta de que ya no podía estar en el miedo, en la vergüenza, en la culpa, en el silencio”, aseguró. También contó que siempre sintió culpa por lo que le había sucedido. Aunque no especificó a qué hechos se había visto sometido, de inmediato aparecieron hipótesis de abuso o violencia.
“El verdugo siempre te hace creer que vos sos el culpable y hay una manipulación de la cual es difícil salir, pero es posible”, dijo.
En ese sentido, destacó que el periodismo le salvó la vida. “Llegué a trabajar con Mónica Cahen d’Anvers y César Mascetti, que fueron grandes inspiraciones para mí. El día que los vi, pensé: ‘Los sueños se cumplen’”, dijo.
En entrevistas previas, Massaccesi contó que, si bien no venía de una familia pobre, sí salió de una familia de clase media que cayó en la mala fortuna. Su madre, su compañera, quien le daba algunos gustos, siempre intentaba ocultar esos permitidos al padre. Por eso, cuando falleció, a los 33 años del periodista, su muerte representó un quiebre que terminó impulsándolo.