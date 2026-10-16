Anses: quiénes cobran el extra de $59.000 en octubre y cuánto aumenta en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un depósito clave para miles de familias argentinas. Se trata del Apoyo Alimentario de la Ley 1.000 Días, conocido habitualmente como Complemento Leche, un adicional que en octubre alcanza los $59.063 y que está diseñado para garantizar la nutrición durante la gestación y los primeros años de vida.
Este beneficio económico mensual se actualiza de manera continua por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras registrar un incremento del 1,66% en octubre, el haber tendrá en noviembre un nuevo ajuste estimado del 1,9%, según los datos de inflación de septiembre difundidos por el INDEC. De confirmarse esta suba, el adicional pasará de $59.063 a $60.185 por cada hijo contemplado en el programa.
Quiénes pueden recibir la ayuda y qué condiciones se exigen
El extra no está destinado a la totalidad de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino a dos grupos específicos. Por un lado, las personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE); por otro, las familias beneficiarias de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años inclusive. Quienes tengan niños mayores a esa edad continúan cobrando la asignación tradicional, pero no acceden a este refuerzo alimentario.
Una de las ventajas principales del programa es que no requiere completar ningún formulario ni pedir turnos en las oficinas del organismo. ANSES efectúa un cruce de datos automático con los registros oficiales y liquida el importe directamente en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal. Además, a diferencia de la AUH habitual, este extra se paga al 100% sin la retención mensual del 20%.
Cuánto se cobra en total
Para las familias con un hijo menor de 3 años, el monto sumado de la AUH (en su liquidación del 80% de $127.650,40) y el Complemento Leche estimado para noviembre ($60.185) dejará un ingreso mensual de $187.835,40 por hijo. En las provincias de la zona austral, donde rige un diferencial en la asignación general, el importe acumulado llegará a $226.130,60. Este beneficio es plenamente compatible con otras ayudas sociales, como la Tarjeta Alimentar.
Para verificar si el ítem está cargado en el cobro, el titular debe ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, hay que dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar la opción "Mis Asignaciones" para revisar el desglose detallado donde figura el concepto "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días". Este artículo fue publicado en La Gaceta.