Anses: quiénes cobran el extra de $59.000 en octubre y cuánto aumenta en noviembre

Quiénes pueden recibir la ayuda y qué condiciones se exigen

El extra no está destinado a la totalidad de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino a dos grupos específicos. Por un lado, las personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE); por otro, las familias beneficiarias de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años inclusive. Quienes tengan niños mayores a esa edad continúan cobrando la asignación tradicional, pero no acceden a este refuerzo alimentario.