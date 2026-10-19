La desgarradora carta de Cindy Crawford a casi un mes de la muerte de su hijo de 27 años

Una emotiva despedida familiar en redes sociales

En su carta abierta en Instagram, la modelo resaltó el orgullo que siente por el recorrido de su hijo y la huella que dejó en su entorno. “Era un alma dulce y hermosa que amó y fue amada, ahora y para siempre”, escribió en la plataforma digital, donde también agradeció las numerosas muestras de afecto y apoyo recibidas por parte de seres queridos y desconocidos.