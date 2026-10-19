La desgarradora carta de Cindy Crawford a casi un mes de la muerte de su hijo de 27 años
Casi un mes después del fallecimiento del joven modelo de 27 años, la supermodelo compartió una desgarradora carta en sus redes sociales. La familia despidió al hijo mayor con un mensaje de gratitud y dolor, mientras continúa la investigación oficial.
Resumen para apurados
- Cindy Crawford publicó una emotiva carta en Instagram a casi un mes de la muerte de su hijo Presley Gerber en California, ocurrida por una presunta sobredosis.
- El joven modelo de 27 años luchaba públicamente contra las adicciones y falleció en una clínica de rehabilitación en Santa Mónica sin signos de violencia criminal.
- La causa formal de muerte permanece en estado diferido a la espera de los exámenes toxicológicos del forense, mientras la familia procesa el duelo públicamente.
A casi un mes del fallecimiento de su primogénito, la supermodelo Cindy Crawford rompió el silencio con una desgarradora carta publicada en su cuenta de Instagram.
La estrella del modelaje internacional compartió una emotiva fotografía en blanco y negro de su hijo, Presley Gerber, para expresar el profundo dolor que atraviesa la familia tras la trágica pérdida del joven de 27 años en California.
En la publicación, firmada junto a su esposo Rande Gerber y su hija Kaia Gerber, la familia manifestó sentirse devastada por la partida del joven modelo. “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano”, expresó la empresaria, destacando además la amabilidad y la vulnerabilidad con las que se desenvolvió en vida.
Una emotiva despedida familiar en redes sociales
En su carta abierta en Instagram, la modelo resaltó el orgullo que siente por el recorrido de su hijo y la huella que dejó en su entorno. “Era un alma dulce y hermosa que amó y fue amada, ahora y para siempre”, escribió en la plataforma digital, donde también agradeció las numerosas muestras de afecto y apoyo recibidas por parte de seres queridos y desconocidos.
Post Instagram
La despedida incluyó una afectuosa promesa acompañada por la imagen del joven vistiendo plumas en forma de alas. “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro querido hijo. Te amamos para siempre. Mamá, papá y Kaia”, concluyó la carta dedicada al modelo.
A este sentido homenaje se sumó la hermana menor de la víctima, Kaia Gerber, quien publicó una emotiva misiva manuscrita de cuatro páginas dirigida a Presley "Prez" Gerber. La joven actriz recordó vivencias de la infancia y expresó la enorme dificultad de aprender a relacionarse con él en un plano donde ya no puede tenderle la mano.
Una carrera en la moda y una dura lucha personal
Nacido el 2 de julio de 1999 en Brentwood, Los Ángeles, Presley Gerber siguió la profesión de su madre y debutó en las pasarelas internacionales con tan solo 16 años. Durante su trayectoria profesional, participó en destacadas campañas publicitarias y compartió pantalla con Cindy Crawford en una recreación del emblemático comercial de Pepsi para el Super Bowl.
A pesar de su proyección profesional, el joven enfrentó de manera pública severos problemas de salud mental y batallas contra las adicciones. En sus redes sociales solía difundir videos titulados “Lunes de Salud Mental”, donde abordaba abiertamente sus episodios de ataques de pánico y sus esfuerzos continuos por mantenerse sobrio.
Los detalles de la investigación policial
Presley Gerber falleció el pasado 20 de septiembre de 2026 en una clínica de rehabilitación ubicada en Santa Mónica, California, donde su deceso fue declarado a las 9:45 a.m. por los paramédicos. La respuesta de emergencia fue activada tras recibirse llamadas por un posible paro cardíaco y una presunta sobredosis en el establecimiento.
El Departamento de Policía de Santa Mónica investiga el hecho como una sospecha de sobredosis, aunque las autoridades descartaron indicios de violencia o actividad criminal. Tras realizar la autopsia correspondiente, el cuerpo forense del condado de Los Ángeles dejó en estado diferido la determinación exacta de la causa de muerte, a la espera de análisis toxicológicos complementarios.