El síntoma que aparece mientras dormís y podría advertir sobre tres tipos de cáncer

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que la sudoración nocturna recurrente puede ser un síntoma vinculado a la leucemia y a los cánceres de hueso o hígado, requiriendo atención clínica.
- Aunque suele originarse por calor, infecciones o cambios hormonales, el alerta surge si la transpiración empapa las sábanas y se combina con fiebre o pérdida de peso.
- La consulta médica oportuna ante estos signos resulta clave para descartar patologías graves y facilitar un diagnóstico oncológico temprano sin generar alarma innecesaria.
La sudoración nocturna excesiva puede estar relacionada con distintas afecciones y, en determinados casos, aparecer entre los síntomas de algunos tipos de cáncer. Aunque suele atribuirse al calor o a las condiciones del dormitorio, los especialistas recomiendan prestar atención cuando se presenta de manera recurrente o interrumpe el descanso.
Sin embargo, transpirar durante la noche no significa necesariamente tener cáncer. También puede responder a infecciones, alteraciones metabólicas y otras causas. Por eso, es importante identificar cuándo este síntoma requiere una consulta médica y qué enfermedades pueden estar asociadas con su aparición.
¿Qué es la sudoración nocturna y cuándo hay que consultar?
La sudoración es un mecanismo natural del organismo que permite regular la temperatura corporal. El sudor está compuesto principalmente por agua y sales, y su evaporación contribuye a enfriar la superficie de la piel.
El problema aparece cuando la transpiración es excesiva, se repite con frecuencia o llega a empapar la ropa y las sábanas sin una causa evidente. Según el portal médico MSD Manuals, la sudoración excesiva puede estar vinculada con infecciones, problemas metabólicos y, en algunos casos, cáncer.
Ante estos episodios, especialmente si persisten o aparecen junto con otros síntomas, es recomendable consultar con un profesional de la salud. La evaluación médica permite determinar el origen del problema y establecer si es necesario realizar estudios adicionales.
Los tres tipos de cáncer que pueden asociarse con la sudoración nocturna
Aunque este síntoma no es exclusivo de las enfermedades oncológicas, puede presentarse en algunos pacientes con determinados tipos de cáncer. Entre ellos se encuentran:
1. Leucemia
La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre o la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas. De acuerdo con el portal médico Medical News Today, la sudoración nocturna puede formar parte de sus manifestaciones.
Según el tipo de leucemia, también pueden aparecer otros signos, como cansancio persistente, fiebre, infecciones frecuentes, pérdida de peso sin explicación o aparición de hematomas con facilidad. La presencia de uno o varios de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico.
2. Cáncer de hueso
El cáncer de hueso se origina cuando aparecen células malignas en el tejido óseo. Sanitas explica que, cuando el tumor comienza en el propio hueso, se lo denomina cáncer primario.
La sudoración nocturna puede presentarse en algunos casos, aunque no es un indicador específico de esta enfermedad. Otros síntomas que pueden requerir evaluación médica incluyen dolor óseo persistente, inflamación en la zona afectada y molestias que no desaparecen.
3. Cáncer de hígado
El cáncer de hígado es otra enfermedad que puede asociarse con la sudoración nocturna en determinadas circunstancias. Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), este tipo de cáncer provocó más de 830.000 muertes en todo el mundo durante 2020.
Entre sus posibles manifestaciones se encuentran el dolor o la molestia en la parte superior derecha del abdomen, la pérdida de peso involuntaria, la falta de apetito, la ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos— y la hinchazón abdominal. Sin embargo, la enfermedad puede no presentar síntomas evidentes en sus etapas iniciales.
¿Tener sudoración nocturna significa que una persona tiene cáncer?
No. La sudoración nocturna puede aparecer por múltiples motivos y, en la mayoría de los casos, no implica necesariamente la presencia de una enfermedad oncológica. La temperatura ambiental, algunas infecciones, los cambios hormonales y determinados medicamentos también pueden provocar episodios de transpiración excesiva.
La recomendación es no alarmarse ante un episodio aislado, pero tampoco ignorar un síntoma que se repite sin una explicación clara. Si la sudoración persiste, empapa la ropa de cama o se acompaña de fiebre, pérdida de peso involuntaria o cansancio marcado, es importante solicitar una evaluación médica.
La detección temprana depende de una valoración integral de los síntomas y de los estudios que indique el profesional. La sudoración nocturna, por sí sola, no permite diagnosticar cáncer ni determinar qué enfermedad podría estar detrás de ella.