SociedadActualidad

Brutal femicidio en Valeria del Mar: mató a su pareja y confesó el crimen por teléfono

La Policía encontró al acusado en un descampado, después de que confesara el ataque a un amigo por teléfono.

Brutal femicidio en Valeria del Mar: mató a su pareja y confesó el crimen por teléfono
Foto: diariolacapitalmdp.com
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Navarro fue detenido este fin de semana en Valeria del Mar tras asesinar a golpes a su pareja, Aldana Novik Rojas, luego de confesar el femicidio por teléfono a un amigo.
  • El cuerpo fue hallado por el hijo de la víctima. La policía rastreó la llamada y halló al agresor autolesionado en un descampado. No existían denuncias previas por violencia.
  • Navarro quedó bajo custodia imputado por homicidio doblemente agravado ante la fiscalía de Pinamar, mientras el Servicio Local asiste a su hija menor que presenció el ataque.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, el pueblo costero de Valeria del Mar se vio conmocionado por un brutal femicidio. Después de que un vecino escuchara gritos y llantos provenientes de una de las casas de su cuadra, un niño de 12 años encontró muerta a su madre en su casa. El hecho ocurrió después de las 17 y la víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas, de 38 años.

Femicidio en Graneros: una mujer fue hallada muerta y detuvieron a su pareja

Femicidio en Graneros: una mujer fue hallada muerta y detuvieron a su pareja

A causa del crimen, Cristian Navarro, de 45 años y pareja de la víctima, quedó detenido. Los gritos fueron escuchados entre las 15 y las 17, según pudo reconstruirse después. El hijo de Novik Rojas se encontraba fuera del hogar cumpliendo con actividades recreativas. Quien sí se encontraba en la casa en la que sucedió el ataque era una hija de Navarro, menor de edad, con una discapacidad.

El atacante confesó el crimen a un amigo

En la casa en la que discutieron, Navarro habría atacado con golpes en la cara a su pareja, fracturándole el cráneo. La mujer falleció debido a las contusiones sufridas. Luego de cometer el crimen, Navarro se comunicó con su madre y también con un amigo, llamada que fue clave para encontrarlo al día siguiente. “Me mandé una caga”, dijo Navarro por celular el sábado por la noche.

Femicidio en Graneros: una mujer fue hallada muerta y detuvieron a su pareja

Femicidio en Graneros: una mujer fue hallada muerta y detuvieron a su pareja

La Policía Bonaerense pudo rastrear la llamada para dar con el paradero de Navarro. Se encontraba en un descampado en las proximidades de la escena del crimen en Valeria del Mar. La hija de Navarro, que no era hija de Novik Rojas, pasó a la tutela del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos mientras se esclarezca su situación familiar y se decida el futuro de su padre.

Un detenido por el femicidio de Valeria del Mar

Antes de ser encontrado y después del ataque a su pareja, Navarro se habría lesionado a sí mismo: se realizó cortes con un arma blanca en los brazos, el cuello y el abdomen. Cuando fue hallado, la Policía lo trasladó al Hospital de Pinamar para la curación de sus heridas. Navarro quedó bajo custodia policial, acusado de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por el vínculo.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción. Intervino también el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo del abogado Leopoldo Mancinelli. Según trascendió, no se habían realizado denuncias previas relacionadas con violencia de género en ningún sentido.

Claudio Barrelier declaró por el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra la madre

Claudio Barrelier declaró por el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra la madre

Meses antes del asesinato, la víctima había hecho una publicación en un grupo de Facebook de ofertas laborales diciendo que se encontraba en busca de un trabajo. “Buenas, gente, ¿cómo les va? Hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzó contando. Debido a su situación extrema y la imposibilidad de encontrar un puesto acorde a sus necesidades, Novik Rojas había llegado a pedir donaciones de alimentos para que sus hijos de 12 y 18 años pudieran comer.

Temas PinamarValeria del Mar
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo
1

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina
2

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda
3

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
4

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá: la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño
5

"Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá": la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño

Ranking notas premium
Juventud, maldito tesoro
1

Juventud, maldito tesoro

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
3

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente
4

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

5

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

Más Noticias
Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios