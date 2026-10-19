Brutal femicidio en Valeria del Mar: mató a su pareja y confesó el crimen por teléfono

Resumen para apurados
- Cristian Navarro fue detenido este fin de semana en Valeria del Mar tras asesinar a golpes a su pareja, Aldana Novik Rojas, luego de confesar el femicidio por teléfono a un amigo.
- El cuerpo fue hallado por el hijo de la víctima. La policía rastreó la llamada y halló al agresor autolesionado en un descampado. No existían denuncias previas por violencia.
- Navarro quedó bajo custodia imputado por homicidio doblemente agravado ante la fiscalía de Pinamar, mientras el Servicio Local asiste a su hija menor que presenció el ataque.
Este fin de semana, el pueblo costero de Valeria del Mar se vio conmocionado por un brutal femicidio. Después de que un vecino escuchara gritos y llantos provenientes de una de las casas de su cuadra, un niño de 12 años encontró muerta a su madre en su casa. El hecho ocurrió después de las 17 y la víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas, de 38 años.
A causa del crimen, Cristian Navarro, de 45 años y pareja de la víctima, quedó detenido. Los gritos fueron escuchados entre las 15 y las 17, según pudo reconstruirse después. El hijo de Novik Rojas se encontraba fuera del hogar cumpliendo con actividades recreativas. Quien sí se encontraba en la casa en la que sucedió el ataque era una hija de Navarro, menor de edad, con una discapacidad.
El atacante confesó el crimen a un amigo
En la casa en la que discutieron, Navarro habría atacado con golpes en la cara a su pareja, fracturándole el cráneo. La mujer falleció debido a las contusiones sufridas. Luego de cometer el crimen, Navarro se comunicó con su madre y también con un amigo, llamada que fue clave para encontrarlo al día siguiente. “Me mandé una caga”, dijo Navarro por celular el sábado por la noche.
La Policía Bonaerense pudo rastrear la llamada para dar con el paradero de Navarro. Se encontraba en un descampado en las proximidades de la escena del crimen en Valeria del Mar. La hija de Navarro, que no era hija de Novik Rojas, pasó a la tutela del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos mientras se esclarezca su situación familiar y se decida el futuro de su padre.
Un detenido por el femicidio de Valeria del Mar
Antes de ser encontrado y después del ataque a su pareja, Navarro se habría lesionado a sí mismo: se realizó cortes con un arma blanca en los brazos, el cuello y el abdomen. Cuando fue hallado, la Policía lo trasladó al Hospital de Pinamar para la curación de sus heridas. Navarro quedó bajo custodia policial, acusado de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por el vínculo.
La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción. Intervino también el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, a cargo del abogado Leopoldo Mancinelli. Según trascendió, no se habían realizado denuncias previas relacionadas con violencia de género en ningún sentido.
Meses antes del asesinato, la víctima había hecho una publicación en un grupo de Facebook de ofertas laborales diciendo que se encontraba en busca de un trabajo. “Buenas, gente, ¿cómo les va? Hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzó contando. Debido a su situación extrema y la imposibilidad de encontrar un puesto acorde a sus necesidades, Novik Rojas había llegado a pedir donaciones de alimentos para que sus hijos de 12 y 18 años pudieran comer.