Brutal femicidio en Valeria del Mar: mató a su pareja y confesó el crimen por teléfono

La Policía Bonaerense pudo rastrear la llamada para dar con el paradero de Navarro. Se encontraba en un descampado en las proximidades de la escena del crimen en Valeria del Mar. La hija de Navarro, que no era hija de Novik Rojas, pasó a la tutela del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos mientras se esclarezca su situación familiar y se decida el futuro de su padre.