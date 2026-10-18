Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 19 de octubre: ¿deja de llover?

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes en Tucumán una jornada inestable, con lloviznas de madrugada, cielo mayormente nublado y una máxima de 22°.
- Las probabilidades de lluvia caerán a la mañana, mientras que los vientos serán leves del sector sudoeste y la temperatura mínima se ubicará en 11°.
- Para el resto de la semana se espera una mejora paulatina del clima, con ascenso térmico en la provincia y marcas que alcanzarán los 29° el miércoles.
El tiempo en Tucumán tendrá un comienzo inestable este lunes 19 de octubre. Según el pronóstico meteorológico, se esperan lloviznas durante la madrugada y condiciones mayormente nubladas a lo largo de la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 22°.
La jornada comenzará con una mínima de 11°, mientras que durante la tarde el termómetro llegará a los 22°. Las probabilidades de precipitación serán de entre el 10% y el 40% durante la madrugada y descenderán a un rango de entre el 0% y el 10% para el resto del día.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el lunes
De acuerdo con el pronóstico, las lloviznas podrían presentarse durante las primeras horas del lunes. Hacia la mañana, el cielo estará mayormente nublado y las condiciones se mantendrán similares durante la tarde y la noche.
En cuanto al viento, durante la mañana se esperan velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste. Por la tarde, soplará del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la noche, volverá a predominar el viento del sudoeste, también entre 7 y 12 kilómetros por hora.
El pronóstico del tiempo para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas elevadas para mediados de semana. El martes se espera una máxima de 24°, mientras que el miércoles el termómetro podría alcanzar los 29°.
Para el jueves se pronostica una máxima de 26°, al igual que el viernes. El sábado, en tanto, la temperatura máxima rondaría los 24°, con una mínima de 16°.
De esta manera, después de un lunes con lloviznas durante la madrugada y cielo mayormente nublado, Tucumán podría registrar un ascenso de las temperaturas máximas durante los días siguientes, con el miércoles como la jornada más cálida del período previsto.