Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

¿Cuánto cuesta colocarse un pellet hormonal? Según los valores mencionados por Lamagni durante la entrevista, un pellet de testosterona utilizado con frecuencia en mujeres dentro de su práctica, cuesta entre $ 600.000 y $ 650.000. En los hombres, un esquema de seis implantes (ellos necesitan dosis más altas de la hormona) podía ubicarse entre $ 1,5 millones y $ 1,8 millones. Son precios de referencia, que pueden variar según la formulación, el proveedor y el momento de la consulta.