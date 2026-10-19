Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

A las terapias de reemplazo hormonal se les atribuyen otros efectos -además de mejorar el deseo sexual y aumentar la energía- sobre la masa muscular, la grasa corporal, la memoria, la salud ósea y el sistema inmunológico, aunque no todas estas promesas cuentan con el mismo respaldo científico.
Según el ginecólogo Daniel Lamagni, algunos pacientes pueden comenzar a notar cambios después de tres o cuatro semanas, aunque los resultados varían según la hormona, la dosis y las características individuales. El especialista advierte que los pellets no son una solución para adelgazar ni una fórmula para retrasar el envejecimiento.
Contraindicaciones
Antes de colocar un pellet, es fundamental revisar los antecedentes médicos, los medicamentos que utiliza el paciente y los posibles factores de riesgo, advierten los médicos consultados. En las mujeres, la evaluación puede incluir controles ginecológicos, mamografía y ecografías, según cada caso. Lamagni señala que los antecedentes de cáncer de mama, los tumores sensibles a las hormonas y los episodios de tromboembolismo requieren especial atención. También deben evaluarse los riesgos cardiovasculares y metabólicos. En los hombres, es importante considerar la salud prostática antes de administrar testosterona.
Como el implante libera hormonas durante varios meses, la exposición no puede interrumpirse tan fácilmente como con otros medicamentos. Por eso, la selección del paciente y de la dosis, junto con los controles periódicos, son fundamentales.
¿Cuánto cuesta colocarse un pellet hormonal? Según los valores mencionados por Lamagni durante la entrevista, un pellet de testosterona utilizado con frecuencia en mujeres dentro de su práctica, cuesta entre $ 600.000 y $ 650.000. En los hombres, un esquema de seis implantes (ellos necesitan dosis más altas de la hormona) podía ubicarse entre $ 1,5 millones y $ 1,8 millones. Son precios de referencia, que pueden variar según la formulación, el proveedor y el momento de la consulta.
¿Son más seguros que las pastillas o los geles? Una de las razones por las que los pellets despiertan interés es que permiten evitar la administración diaria de comprimidos o la aplicación repetida de geles y cremas. La doctora Silvana Depetris sostiene que los implantes de hormonas bioidénticas ofrecen ventajas frente a determinadas formulaciones sintéticas administradas por vía oral y destaca la liberación gradual como una característica favorable.
Lamagni también señala que la administración subcutánea evita el primer paso hepático, lo que puede resultar útil en situaciones particulares. Sin embargo, evitar ese proceso no significa que el tratamiento sea inocuo ni que no pueda generar efectos adversos. La conveniencia de un implante frente a un gel, una crema o un comprimido debe analizarse según la hormona indicada, el objetivo terapéutico, los antecedentes médicos y la evidencia disponible, aclaran.