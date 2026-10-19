SociedadSalud

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

Los médicos advierten que requieren estudios previos, controles específicos y una indicación precisa.

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan
Por Redacción Sociedad Hace 4 Hs

A las terapias de reemplazo hormonal se les atribuyen otros efectos -además de mejorar el deseo sexual y aumentar la energía- sobre la masa muscular, la grasa corporal, la memoria, la salud ósea y el sistema inmunológico, aunque no todas estas promesas cuentan con el mismo respaldo científico.

Según el ginecólogo Daniel Lamagni, algunos pacientes pueden comenzar a notar cambios después de tres o cuatro semanas, aunque los resultados varían según la hormona, la dosis y las características individuales. El especialista advierte que los pellets no son una solución para adelgazar ni una fórmula para retrasar el envejecimiento.

Contraindicaciones

Antes de colocar un pellet, es fundamental revisar los antecedentes médicos, los medicamentos que utiliza el paciente y los posibles factores de riesgo, advierten los médicos consultados. En las mujeres, la evaluación puede incluir controles ginecológicos, mamografía y ecografías, según cada caso. Lamagni señala que los antecedentes de cáncer de mama, los tumores sensibles a las hormonas y los episodios de tromboembolismo requieren especial atención. También deben evaluarse los riesgos cardiovasculares y metabólicos. En los hombres, es importante considerar la salud prostática antes de administrar testosterona.

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Como el implante libera hormonas durante varios meses, la exposición no puede interrumpirse tan fácilmente como con otros medicamentos. Por eso, la selección del paciente y de la dosis, junto con los controles periódicos, son fundamentales.

¿Cuánto cuesta colocarse un pellet hormonal? Según los valores mencionados por Lamagni durante la entrevista, un pellet de testosterona utilizado con frecuencia en mujeres dentro de su práctica, cuesta entre $ 600.000 y $ 650.000. En los hombres, un esquema de seis implantes (ellos necesitan dosis más altas de la hormona) podía ubicarse entre $ 1,5 millones y $ 1,8 millones. Son precios de referencia, que pueden variar según la formulación, el proveedor y el momento de la consulta.

¿Son más seguros que las pastillas o los geles? Una de las razones por las que los pellets despiertan interés es que permiten evitar la administración diaria de comprimidos o la aplicación repetida de geles y cremas. La doctora Silvana Depetris sostiene que los implantes de hormonas bioidénticas ofrecen ventajas frente a determinadas formulaciones sintéticas administradas por vía oral y destaca la liberación gradual como una característica favorable.

Cómo es el "chip sexual" que se colocó Guido Süller a los 65 años

Cómo es el chip sexual que se colocó Guido Süller a los 65 años

Lamagni también señala que la administración subcutánea evita el primer paso hepático, lo que puede resultar útil en situaciones particulares. Sin embargo, evitar ese proceso no significa que el tratamiento sea inocuo ni que no pueda generar efectos adversos. La conveniencia de un implante frente a un gel, una crema o un comprimido debe analizarse según la hormona indicada, el objetivo terapéutico, los antecedentes médicos y la evidencia disponible, aclaran.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia
1

El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones
2

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones

Las mejores aplicaciones para detectar infieles
3

Las mejores aplicaciones para detectar infieles

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global
4

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial
5

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial

Ranking notas premium
Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
1

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente
2

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio
3

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
4

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
5

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Más Noticias
Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Comentarios