Pellets hormonales en hombres: cuándo están indicados y por qué no todo varón mayor de 45 años los necesita

Los pellets hormonales que cobraron notoriedad a partir de testimonios de famosos -“Estoy como loca”, dijo Gladys, la “Bomba tucumana”, en alusión a cómo se sentía tras haberse sometido al tratamiento- también pueden usarse en hombres. En especial, cuando existe una deficiencia de testosterona evaluada y diagnosticada. La caída progresiva de esta hormona puede empezar a notarse con el paso de los años, aunque su evolución es variable.