Haaland sumó el mate a su rutina y le agradeció a tres campeones del mundo de la Selección Argentina

El delantero noruego Erling Haaland volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez lejos de las áreas rivales. La máxima figura del Manchester City sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una foto disfrutando de un mate impecablemente preparado, acompañada por un agradecimiento público a tres futbolistas de la Selección Argentina.
La publicación fue realizada un domingo por la mañana, apenas un día después de haber marcado un doblete en la victoria 3-2 sobre Ipswich Town por la Premier League. En la imagen, el atacante posó sosteniendo el termo y la bombilla, generando un impacto inmediato en las plataformas virtuales.
El posteo desató una ola de interacciones que superó el millón de "me gusta" y los 20.000 comentarios en apenas dos horas en Instagram. Entre los mensajes de los fanáticos figuraron frases como "Te volviste Argentino" y "Ya denle la ciudadanía", mientras que en la red social X abundaron los memes festejando la escena.
Un mensaje con dedicatoria a los campeones del mundo
En su publicación, el artillero escandinavo escribió una dedicatoria directa para quienes introdujeron el hábito en su vida cotidiana: "Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida." La respuesta de los futbolistas involucrados encendió aún más el entusiasmo de la comunidad virtual.
Julián Álvarez, con quien compartió el vestuario de los Citizens durante dos temporadas completas entre 2022 y 2024 antes de su traspaso al Atlético de Madrid, le escribió de inmediato "Erlingoooo" junto a emojis de mates.
Por su parte, Enzo Fernández, su actual compañero en el club inglés, reaccionó con la frase "Protocolooooo", en una clara alusión a los códigos y al ritual que rodea a la tradicional infusión rioplatense.
Repercusiones diplomáticas y el antecedente criollo
El fenómeno atravesó las fronteras del deporte y escaló hasta la diplomacia internacional. La propia Embajada de Noruega en Argentina intervino en la red social X para darle la bienvenida oficial al futbolista al hábito rioplatense con un simpático mensaje: "¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida".
El vínculo de la estrella nórdica con el mate nació durante las concentraciones compartidas en Inglaterra con Álvarez, quien se encargó de cebarle las primeras rondas y transmitirle los secretos de la costumbre.
Sin embargo, la simpatía de Erling por la cultura argentina registra un antecedente relevante: su fanatismo por Boca Juniors, impulsado por el defensor Leonardo Balerdi en el Borussia Dortmund. En aquella oportunidad, le había dado "me gusta" a un video viral del club xeneize que superó las 8 millones de reproducciones.
Actualmente, el goleador registra 12 tantos en nueve partidos disputados en la temporada con el Manchester City y viene de liderar a Noruega hasta los cuartos del Mundial 2026. Su reciente postal confirmó que la tradición albiceleste continúa conquistando a las principales figuras del fútbol de élite en Europa.