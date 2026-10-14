Champions League: PSG sorprendió a Manchester City y ganó 4-2 en un partidazo en Inglaterra

París Saint-Germain dio un golpe de autoridad en la Champions League. Por la segunda fecha de la fase de liga, el conjunto francés derrotó 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium, en un partido cargado de emociones y oportunidades de gol. El equipo dirigido por Luis Enrique mostró una enorme eficacia ofensiva, llegó a sacar tres goles de ventaja y resistió la reacción de los ingleses, que encontraron en Erling Haaland a su principal figura.