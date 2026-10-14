Champions League: PSG sorprendió a Manchester City y ganó 4-2 en un partidazo en Inglaterra

Resumen para apurados
- PSG venció 4-2 a Manchester City en Inglaterra por la segunda fecha de la Champions League, impulsado por su gran contundencia ofensiva.
- Los parisinos lograron una ventaja inicial de 3-0 en el primer tiempo. Pese al doblete de Erling Haaland para los locales, el equipo de Luis Enrique selló un triunfo decisivo.
- Con este triunfo, PSG lidera con puntaje ideal (6 puntos), mientras que el City queda con 3 y obligado a corregir fallas defensivas para no complicar su pase de ronda.
París Saint-Germain dio un golpe de autoridad en la Champions League. Por la segunda fecha de la fase de liga, el conjunto francés derrotó 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium, en un partido cargado de emociones y oportunidades de gol. El equipo dirigido por Luis Enrique mostró una enorme eficacia ofensiva, llegó a sacar tres goles de ventaja y resistió la reacción de los ingleses, que encontraron en Erling Haaland a su principal figura.
El PSG, vigente bicampeón europeo, aprovechó las dificultades defensivas del conjunto dirigido por Enzo Maresca y construyó una diferencia decisiva durante el primer tiempo. Aunque el City mejoró considerablemente en el complemento, no consiguió revertir el resultado y sufrió un duro traspié como local.
PSG fue contundente y sacó tres goles de ventaja
El encuentro comenzó con el conjunto inglés intentando asumir el protagonismo, pero el visitante golpeó rápidamente. A los 12 minutos, Désiré Doué abrió el marcador con una precisa definición y, apenas dos minutos después, Ousmane Dembélé amplió la ventaja con un cabezazo tras una asistencia del propio Doué.
La ráfaga parisina dejó desconcertado al conjunto inglés, que tuvo al argentino Enzo Fernández entre sus titulares. A los 31 minutos, Vitinha apareció para marcar el tercero y establecer un contundente 3-0 antes del descanso. El equipo de Luis Enrique había convertido prácticamente cada llegada peligrosa en una oportunidad de gol.
En el complemento, Maresca realizó modificaciones para cambiar la dinámica del partido y encontró una respuesta inmediata. A los siete minutos, Haaland descontó de cabeza tras un centro de Iliman Ndiaye y renovó las esperanzas de los locales.
Sin embargo, el PSG volvió a golpear a los 17 minutos con un remate de Maghnes Akliouche, que contó con una respuesta poco convincente del arquero Gianluigi Donnarumma. El 4-1 parecía sentenciar definitivamente el encuentro, pero el City todavía tenía argumentos para reaccionar.
Haaland marcó un doblete, pero no alcanzó para el Manchester City
El equipo inglés intensificó su búsqueda y estuvo cerca de descontar con dos remates que terminaron en los postes, uno de Fernández y otro de Haaland. Finalmente, a los 29 minutos del complemento, el delantero noruego aprovechó una asistencia de Ayyoub Bouaddi para marcar su segundo gol y establecer el 4-2.
El City continuó atacando y obligó al arquero Matvey Safonov a intervenir para evitar el tercer tanto de Haaland. Del otro lado, PSG también tuvo una oportunidad para ampliar el resultado cuando el árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Nuno Mendes. Sin embargo, Donnarumma se lució ante el remate de Ferran Torres y evitó el quinto gol de los visitantes.
La victoria permitió a PSG sumar su segundo triunfo consecutivo y alcanzar los seis puntos en la Champions League. Manchester City, en cambio, quedó con tres unidades después de una noche en la que sus problemas defensivos terminaron opacando la reacción ofensiva de Haaland.
El resultado también dejó una imagen particular: Pep Guardiola, histórico entrenador del City, presenció desde las tribunas la dura derrota de su antiguo equipo en su regreso al Etihad Stadium.