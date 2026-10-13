Duelo de campeones del mundo en Madrid: los cruces entre Lisandro Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez
En el triunfo 2-0 de Atlético de Madrid sobre Manchester United por Champions League, los futbolistas de la Selección dejaron de lado las afinidades por noventa minutos: empujones en el área, reclamos al árbitro y el abrazo final tras el partido.
Resumen para apurados
- Atlético de Madrid superó 2-0 al Manchester United en Madrid por Champions League, con intensos cruces entre los campeones del mundo Romero, Álvarez y Martínez.
- El local se impuso con goles de Barrios y Lookman en un trámite friccionado con roces entre compatriotas, quienes sellaron la paz con abrazos al finalizar el cotejo.
- Con este triunfo, el equipo de Simeone sumó sus primeros puntos y visitará al Stuttgart, mientras que el club inglés intentará recuperarse en su próximo choque ante Como.
La segunda fecha de la Champions League dejó en el Metropolitano un cruce picante entre jugadores de la selección argentina. En la victoria 2-0 del Atlético de Madrid sobre el Manchester United, la química albiceleste quedó en pausa durante los 90 minutos: Cristian Romero, Julián Álvarez y Giuliano Simeone chocaron en más de una oportunidad con Lisandro Martínez en un partido cargado de pierna fuerte.
Los roces más intensos se dieron en pelotas paradas y cruces mano a mano. En un córner para el equipo inglés, el central entrerriano forcejeó en el área para sacarse la marca y se topó con el "Cuti", quien reaccionó con sorpresa por la intensidad de su compañero de Selección y le protestó la falta enseguida al árbitro sueco Glenn Nyberg. Minutos después, el propio Martínez fue con rigor abajo contra Julián Álvarez. El duelo tuvo otro capítulo en el inicio del segundo tiempo en el área chica: el delantero cordobés sacó una volea que dio en el palo derecho y fue el propio zaguero del United quien despejó el rebote al córner para salvar su arco.
En el desarrollo del juego, el equipo de Diego Simeone golpeó desde el arranque: apenas al minuto, Pablo Barrios abrió el marcador tras una habilitación de Álex Baena. La ventaja pudo ser mayor antes del descanso, pero el juez le anuló un gol a Johnny Cardoso a instancias del VAR por una mano previa de Marcos Llorente. Aunque el United inquietó en el complemento con dos tiros de Bruno Fernandes —uno tapado con lo justo por Jan Oblak y otro en el travesaño—, la expulsión de Leny Yoro dejó sin resto a la visita. A los 79 minutos, el nigeriano Ademola Lookman, que había entrado por Álvarez, aprovechó un rebote de Senne Lammens para poner el 2-0 definitivo.
Tras el pitazo final, la calentura del partido quedó en la cancha. "Cuti" Romero, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso se acercaron a acompañar a Lisandro Martínez, golpeado por la caída, y terminaron la noche entre risas y abrazos. Con este resultado, el "Colchonero" sumó sus primeros tres puntos antes de visitar la próxima semana al Stuttgart, mientras que el United buscará recuperarse el 21 de octubre frente al Como en Italia.