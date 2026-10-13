Duelo de campeones del mundo en Madrid: los cruces entre Lisandro Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez

Los roces más intensos se dieron en pelotas paradas y cruces mano a mano. En un córner para el equipo inglés, el central entrerriano forcejeó en el área para sacarse la marca y se topó con el "Cuti", quien reaccionó con sorpresa por la intensidad de su compañero de Selección y le protestó la falta enseguida al árbitro sueco Glenn Nyberg. Minutos después, el propio Martínez fue con rigor abajo contra Julián Álvarez. El duelo tuvo otro capítulo en el inicio del segundo tiempo en el área chica: el delantero cordobés sacó una volea que dio en el palo derecho y fue el propio zaguero del United quien despejó el rebote al córner para salvar su arco.