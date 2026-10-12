Ciberataque masivo en Francia: hackearon las heladeras de 400 supermercados y provocaron pérdidas millonarias

Un ciberataque masivo contra más de 400 supermercados de Francia provocó pérdidas de varios millones de euros luego de que los atacantes manipularan los sistemas de refrigeración y elevaran la temperatura de heladeras y cámaras frigoríficas hasta los 50°C. El incidente afectó a cadenas como Intermarché, Coopérative U, E.Leclerc y Monoprix, que debieron desechar grandes cantidades de alimentos frescos y congelados.