SociedadEstilo de vida

Horóscopo chino: los signos que tendrán un período de lucidez y sorpresas positivas en octubre, según Ludovica Squirru

Octubre se presenta como un mes de renovación y alivio en la astrología oriental. Según las predicciones de Ludovica Squirru, dos signos contarán con un impulso especial de energía para dejar atrás la incertidumbre, sanar etapas complejas y recibir gratificaciones inesperadas.

El pronóstico favorable para dos signos de la rueda zodiacal de Ludovica Squirr.
El pronóstico favorable para dos signos de la rueda zodiacal de Ludovica Squirr. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En octubre, la astróloga Ludovica Squirru anticipó en Argentina un ciclo de lucidez y giros positivos para Dragón y Serpiente por las energías del mes del Perro de Tierra.
  • El pronóstico surge tras etapas de incertidumbre; el Dragón hallará sanación para definir proyectos, mientras la Serpiente romperá la rutina con noticias gratas.
  • Para consolidar estas mejoras a futuro, ambos signos deberán eludir decisiones impulsivas, cuidar la salud emocional y apoyarse con cautela en sus círculos íntimos.
Resumen generado con IA

Cuando los astros dan un empujón, es momento de aprovecharlo. El Horóscopo chino y la filosofía oriental muestran un pronóstico favorable para algunos signos del zodíaco que en octubre podrán transitar un período propicio de energías renovadas para resolver pendientes o definir cuestiones que requieran de una elección, así como encontrarse con gratificaciones inesperadas y sorpresas que romperán la rutina.

Ludovica Squirru lanzó una advertencia sobre la Luna Llena y explicó qué recomienda evitar

Ludovica Squirru lanzó una advertencia sobre la Luna Llena y explicó qué recomienda evitar

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, señaló que este mes será propicio para el crecimiento de dos signos de la rueda zodiacal. Para ellos este tiempo será de impulso, un transcurso donde encontrarán el alivio que propone el bienestar en la rutina pero también la llegada de las sorpresas y de los nuevos comienzos. Para estos signos, una revitalización de energías les permitirá crecer con resoluciones más firmes, tomar en cuenta las prioridades personales y salir del estancamiento o de la duda de una etapa compleja.

Un impulso de crecimiento para el Dragón

En el marco del mes del Perro de Tierra, las dinámicas de aprendizaje y reflexión se intensifican para toda la rueda zodiacal. Sin embargo, en medio de estos movimientos astrológicos, el Dragón se perfila como uno de los grandes favorecidos para encontrar la claridad que le faltaba. Durante la primera quincena de octubre, este signo dispondrá de una ventana de oportunidad ideal para detener la marcha, procesar emociones recientes y ordenar sus prioridades internas.

Para los nativos del Dragón que venían de atravesar etapas complejas, duelos o momentos de incertidumbre, las predicciones señalan una clara instancia de sanación emocional. Esta tónica les brindará la perspectiva necesaria para abandonar la duda y tomar elecciones meditadas y determinantes. Además, la clave para consolidar este avance estará en la apertura hacia el entorno: resolver conflictos pendientes, saber pedir disculpas a tiempo y dejarse contener por el consejo de familiares y amigos cercanos resultará fundamental para definir el rumbo de sus proyectos con mayor intuición y templanza.

Giros favorables y buenas noticias para la Serpiente

Por su parte, la Serpiente transitará un período caracterizado por las noticias gratas y los giros favorables que llegarán para romper con la monotonía diaria. La energía del mes le otorgará un merecido respiro, abriendo puertas a oportunidades inesperadas que aportarán bienestar y una sensación renovada de alivio. Para este signo, octubre representa la posibilidad concreta de dejar atrás la sensación de parálisis y reencontrarse con la buena fortuna.

No obstante, la astróloga remarca que este impulso positivo debe administrarse con prudencia y madurez. Para no desgastar esta racha favorable, la Serpiente deberá evitar las determinaciones impulsivas, los excesos y las jugadas de riesgo en el plano financiero. Mantener los pies sobre la tierra, escuchar los avisos del cuerpo para resguardar la salud emocional y buscar refugio en los afectos más íntimos serán los pilares necesarios para transformar este envión astrológico en un bienestar duradero.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales
1

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami
2

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas
3

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
4

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Consejo de la Magistratura de la Nación: un abogado tucumano integra la lista libertaria
5

Consejo de la Magistratura de la Nación: un abogado tucumano integra la lista libertaria

Ranking notas premium
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
2

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
3

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El peso de una ausencia
4

El peso de una ausencia

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia
5

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Más Noticias
Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Comentarios