Horóscopo chino: los signos que tendrán un período de lucidez y sorpresas positivas en octubre, según Ludovica Squirru
Octubre se presenta como un mes de renovación y alivio en la astrología oriental. Según las predicciones de Ludovica Squirru, dos signos contarán con un impulso especial de energía para dejar atrás la incertidumbre, sanar etapas complejas y recibir gratificaciones inesperadas.
Resumen para apurados
- En octubre, la astróloga Ludovica Squirru anticipó en Argentina un ciclo de lucidez y giros positivos para Dragón y Serpiente por las energías del mes del Perro de Tierra.
- El pronóstico surge tras etapas de incertidumbre; el Dragón hallará sanación para definir proyectos, mientras la Serpiente romperá la rutina con noticias gratas.
- Para consolidar estas mejoras a futuro, ambos signos deberán eludir decisiones impulsivas, cuidar la salud emocional y apoyarse con cautela en sus círculos íntimos.
Cuando los astros dan un empujón, es momento de aprovecharlo. El Horóscopo chino y la filosofía oriental muestran un pronóstico favorable para algunos signos del zodíaco que en octubre podrán transitar un período propicio de energías renovadas para resolver pendientes o definir cuestiones que requieran de una elección, así como encontrarse con gratificaciones inesperadas y sorpresas que romperán la rutina.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, señaló que este mes será propicio para el crecimiento de dos signos de la rueda zodiacal. Para ellos este tiempo será de impulso, un transcurso donde encontrarán el alivio que propone el bienestar en la rutina pero también la llegada de las sorpresas y de los nuevos comienzos. Para estos signos, una revitalización de energías les permitirá crecer con resoluciones más firmes, tomar en cuenta las prioridades personales y salir del estancamiento o de la duda de una etapa compleja.
Un impulso de crecimiento para el Dragón
En el marco del mes del Perro de Tierra, las dinámicas de aprendizaje y reflexión se intensifican para toda la rueda zodiacal. Sin embargo, en medio de estos movimientos astrológicos, el Dragón se perfila como uno de los grandes favorecidos para encontrar la claridad que le faltaba. Durante la primera quincena de octubre, este signo dispondrá de una ventana de oportunidad ideal para detener la marcha, procesar emociones recientes y ordenar sus prioridades internas.
Para los nativos del Dragón que venían de atravesar etapas complejas, duelos o momentos de incertidumbre, las predicciones señalan una clara instancia de sanación emocional. Esta tónica les brindará la perspectiva necesaria para abandonar la duda y tomar elecciones meditadas y determinantes. Además, la clave para consolidar este avance estará en la apertura hacia el entorno: resolver conflictos pendientes, saber pedir disculpas a tiempo y dejarse contener por el consejo de familiares y amigos cercanos resultará fundamental para definir el rumbo de sus proyectos con mayor intuición y templanza.
Giros favorables y buenas noticias para la Serpiente
Por su parte, la Serpiente transitará un período caracterizado por las noticias gratas y los giros favorables que llegarán para romper con la monotonía diaria. La energía del mes le otorgará un merecido respiro, abriendo puertas a oportunidades inesperadas que aportarán bienestar y una sensación renovada de alivio. Para este signo, octubre representa la posibilidad concreta de dejar atrás la sensación de parálisis y reencontrarse con la buena fortuna.
No obstante, la astróloga remarca que este impulso positivo debe administrarse con prudencia y madurez. Para no desgastar esta racha favorable, la Serpiente deberá evitar las determinaciones impulsivas, los excesos y las jugadas de riesgo en el plano financiero. Mantener los pies sobre la tierra, escuchar los avisos del cuerpo para resguardar la salud emocional y buscar refugio en los afectos más íntimos serán los pilares necesarios para transformar este envión astrológico en un bienestar duradero.