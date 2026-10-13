Horóscopo chino: los signos que tendrán un período de lucidez y sorpresas positivas en octubre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, señaló que este mes será propicio para el crecimiento de dos signos de la rueda zodiacal. Para ellos este tiempo será de impulso, un transcurso donde encontrarán el alivio que propone el bienestar en la rutina pero también la llegada de las sorpresas y de los nuevos comienzos. Para estos signos, una revitalización de energías les permitirá crecer con resoluciones más firmes, tomar en cuenta las prioridades personales y salir del estancamiento o de la duda de una etapa compleja.