Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Más allá de los tres animales, la astróloga insistió en que no le gusta generalizar. Desde la mirada del horóscopo chino, las características atribuidas a cada signo representan tendencias simbólicas, pero no determinan por sí solas la personalidad ni las decisiones de alguien. Por eso, la Serpiente, el Tigre y el Chancho pueden vincularse con la seducción, la pasión o la búsqueda de nuevas experiencias, sin que esto signifique que todas las personas nacidas bajo esos signos sean infieles.