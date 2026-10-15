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Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga estuvo en la mesa de Juana Viale y habló sobre las relaciones amorosas. ¿Qué tres animales del Horóscopo Chino mencionó y qué características los vinculan con la infidelidad?

Ludovica Squirru habló de infidelidad y señaló a tres signos del Horóscopo Chin
Ludovica Squirru habló de infidelidad y señaló a tres signos del Horóscopo Chin
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En la mesa de Juana Viale, Ludovica Squirru señaló a la Serpiente, el Tigre y el Chancho como los signos del horóscopo chino con mayor inclinación a la infidelidad amorosa.
  • La astróloga explicó que estos animales se asocian con la seducción y la impulsividad, aunque aclaró que la conducta real depende también del ascendente y la carta natal.
  • Squirru remarcó que se trata de tendencias simbólicas y no de destinos fijos, buscando desmitificar prejuicios absolutos sobre las relaciones de pareja según la astrología.
Resumen generado con IA

La reconocida astróloga Ludovica Squirru estuvo en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, y habló sobre distintos aspectos de la actualidad, los vínculos amorosos y la astrología. Durante la conversación, mencionó cuáles son los tres animales del horóscopo chino que suelen asociarse con una mayor tendencia a la infidelidad.

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Aunque señaló a la Serpiente, el Tigre y el Chancho, también aclaró que no le gusta generalizar y que el signo de nacimiento no alcanza para definir la conducta sentimental de una persona. En ese sentido, destacó la importancia de considerar otros elementos de la carta astral, como el ascendente.

Cuáles son los signos del Horóscopo Chino con tendencia a la infidelidad

Según las interpretaciones astrológicas que compartió Squirru, la Serpiente, el Tigre y el Chancho presentan características que pueden relacionarse con la seducción, la pasión y la búsqueda de experiencias intensas. Sin embargo, cada animal tiene particularidades que permiten matizar esta clasificación.

  • Serpiente: el magnetismo y el poder de seducción

Desde esta perspectiva astrológica, su carisma podría exponerla a distintas tentaciones en el terreno amoroso. No obstante, esta descripción no significa que todas las personas nacidas bajo este signo sean infieles, sino que se trata de características simbólicas atribuidas a su personalidad.

  • Tigre: pasión, independencia e impulsividad

Sin embargo, la propia Ludovica Squirru puso en duda cualquier clasificación absoluta. La astróloga nació bajo el signo del Tigre y comentó, en tono distendido, que ella es muy fiel.

Con este ejemplo, dejó en claro que pertenecer a un determinado signo no implica necesariamente comportarse de una manera específica en una relación. También destacó la importancia del ascendente, que se determina a partir de la hora de nacimiento.

  • Chancho: sensualidad y lealtad en los vínculos

Por un lado, se lo asocia con una personalidad sensual y con la atracción por aquello que resulta prohibido. Por otro, puede mostrar una gran lealtad cuando decide comprometerse sentimentalmente.

Esta dualidad explica por qué no se puede relacionar automáticamente al Chancho con la infidelidad. Su comportamiento dependería de cómo se expresen esas características y de las decisiones que tome en sus vínculos amorosos.

Más allá de los tres animales, la astróloga insistió en que no le gusta generalizar. Desde la mirada del horóscopo chino, las características atribuidas a cada signo representan tendencias simbólicas, pero no determinan por sí solas la personalidad ni las decisiones de alguien. Por eso, la Serpiente, el Tigre y el Chancho pueden vincularse con la seducción, la pasión o la búsqueda de nuevas experiencias, sin que esto signifique que todas las personas nacidas bajo esos signos sean infieles.

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